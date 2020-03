Missael Germán alza la voz frente al silencio colectivo

LA PROTESTA que ha levantado Missael Germán, por no aceptar condiciones económicas de Tecolotes de Nuevo Laredo, generó ser congelado por la Liga Mexicana de Beisbol. Los tiempos no quieren cambiar en el seno de nuestra pelota. Siguen predominando intereses de directivos, que mantienen el control de los jugadores. No es posible que peloteros que deseen incrementar salarios, en base a sus estadísticas y desempeño, sean rechazadas y, de paso, los dejan sin trabajo, sin jugar, sin el sostén familiar. Todo por no firmar en las condiciones que los directivos imponen. La inoperante restricción de la LMB ya no cabe.

NO SE JUSTIFICA que “aceptas nuestro salario antes que inicie la campaña, o estás fuera”.

NO ES NUEVO este tipo de protestas. Todos recordamos el movimiento de la Anabe que, lamentablemente, no rindió frutos en los 80, porque muchos peloteros establecidos no le entraron a la batalla. Los que se la “rifaron” fueron marginados del beisbol, encabezados por su líder, Ramón “Abulón” Hernández.

LO QUE SÍ preocupa de este grito en el desierto del jardinero es que mantiene en silencio a sus compañeros de profesión. Ni manejadores, jugadores y menos directivos han brindado apoyo al popular Misa. Lo han dejado solo, sin trabajo, y eso es lamentable. Al menos ha despertado el interés de aficionados, que sí le han brindado apoyo en redes, pero a los que ahora defiende no ha tenido respuesta. Ahora tienen trabajo, salario seguro, pero nadie tiene garantizado, que en determinado momento de su carrera, puedan estar en las mismas condiciones del veloz outfielder.

ESTEBAN “PONY” QUIROZ tendrá que seguir esperando para cumplir el sueño de llegar a las Grandes Ligas. Padres de San Diego lo han enviado a las Menores después de cumplir discreta actuación en los entrenamientos de Peoria, Arizona. El segunda base, lo más factible es que sea asignado a AAA.

EL CAMBIO de franela en la Liga Americana para Héctor Velázquez ha resultado benéfica. Con Orioles de Baltimore debe tener oportunidad de quedar en el equipo grande y, por ende, cumplir temporada completa. Con Boston, la situación era más complicada. Ojalá que aproveche con un equipo que sufre cada campaña, al estar alojado en la división Este con los monstruos Yanquis y Boston.

NUNCA HE ESTADO de acuerdo, pero a los dueños de Grandes Ligas los tiene sin cuidado. Me refiero a los contratos millonarios para sus peloteros, asegurando su futuro económico por varios años. Cristian Yelich, jardinero de Milwaukee, se amarró por nueve años y 215 mdd. Se une a otros megacontratos, que encabeza Mike Trout, de Angelinos, con 12 años y 430 mdd; Brice Harper, con Filis, por 13 y 330 mdd; Gerrit Cole, de Yanquis, 9, por 324 mdd; Manny Machado, de Padres, 10, por 300 mdd; Nolan Arenado, de Rockies de Colorado, por 260 mdd, y Antonhy Rendon, con Angelinos, por 7, y 245 mdd.

CUIDADO con el coronavirus, que avanza veloz a paralizar el deporte a nivel mundial, incluidos los Juegos Olímpicos.