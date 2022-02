Nacionales puede ser el último tren a MLB: Joey

audima

A SUS 30 AÑOS de edad, Joey Meneses sabe perfectamente que está contra el tiempo, en la carrera para alcanzar el sueño de llegar a las Ligas Mayores. Boston y Filadelfia le cerraron las puertas con todos y sus buenos trabajos. A fines del año pasado, Nacionales de Washington se convenció que el estelar de Tomateros de Culiacán reunía condiciones para llevarlo a la gran carpa.

ESE CAMINO empezará el próximo lunes, cuando reporte al campo de entrenamiento de ligas menores en Florida. “Sé que este puede ser el último tren para arribar a las mayores. Siempre he luchado por este momento y voy con intenciones de dar todo en cada entrenamiento. Estoy agradecido con esta tercera oportunidad y no quiero dejarla escapar”, sentenció el actual líder de producciones de la campaña pasada de Liga Mexicana del Pacífico. MENESES desconoce los planes de su nueva organización. No sabe si pondrán especial atención en primera base o los jardines. “No importa donde juegue, lo que deseo es estar en el line-up todos los días”, aseveró motivado en un espacio durante la entrevista.

EL POPULAR Cabajoey ha tenido una carrera sensacional en los 9 años que tiene con su única franela en invierno Tomateros de Culiacán. Cuatro coronas, cinco series del Caribe y asistir a Juegos Olímpicos en Tokio 2020. “Esos juegos olímpicos marcaron mi vida. Todos los deportistas del mundo quieren estar en esta justa y me tocó disfrutarla, ser miembro de la máxima justa deportiva universal. Los resultados no se dieron, pero esa experiencia es inolvidable”.

LO ÚNICO QUE resta por coleccionar a sus gemas, es llegar a las mayores, conquistar un cetro del Caribe con Tomateros. Hombre maduro ya piensa en un futuro inmediato cuando se retire. “La vida de los peloteros es relativamente corta. En lo personal, invierto bien lo que he acumulado. Más adelante, quisiera seguir en beisbol. Me gustaría trabajar en la oficina, a nivel gerencia. También deseo estudiar una carrera académica, tengo preparatoria terminada, me atrae licenciatura en educación deportiva”.

EL ORGULLO de casa, uno de los jugadores franquicia, como Ramiro Peña, Ali Solís, Adán Amezcua, puede convertirse en un histórico, de alcanzar los 500 juegos y el medio millar de imparables y de paso, coleccionar medio centenar de jonrones. Suerte Meneses.

POR CIERTO, otro joven que está ilusionado en avanzar en el sistema de ligas menores en Estados Unidos, es Hanzel López, que también alista maletas para viajar la semana próxima a los campos de entrenamientos de los Atléticos de Oakland en Arizona. El receptor, que ya debutó en LAMP con los mismos Tomateros, mostró plena confianza en hacer carrera en la Unión Americana, sin perder de vista el principal objetivo de todos, llegar a las mayores con el equipo verdeamarela de la Liga Americana. Lo vimos más fuerte, en estatura y peso corporal, centrado y con la fe puesta en cumplir el sueño dorado.

OTRO PROSPECTO guinda, el lanzador Giovani Zamudio, que se estrenó la campaña anterior con los Tomateros, se reportará en estos días a los entrenamientos con Diablos Rojos del México, en aras de llamar la atención de algún scout y brincar a Estados Unidos.