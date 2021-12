Nada claro para octavo calificado e individuales

EN PLENA recta final con solo tres series por consumir, en el calendario regular nada está claro por el octavo y ultimo boleto para la postemporada que iniciará precisamente el 25 de diciembre. Lo único definido es que el equipo de Cañeros de Los Mochis, por segunda campaña consecutiva, estará al margen de playoffs.

LA LUMBRE acecha a varios equipos, incluidos los actuales bicampeones Tomateros de Culiacán que, de momento, por una cabeza, están por encima de Monterrey y Mazatlán. Lo cierto, en estos últimos desafíos, es que puede haber cambios sustanciales en el standing de la segunda vuelta. No tiene caso explicar múltiples combinaciones que se pueden originar. Lo único que, confirmado, es que estos conjuntos tienen que rascarse con sus propias uñas, no depender de nadie, para tener tranquilidad de llegar a la primera tierra prometida, que es playoffs. De ninguna manera, pueden dormirse otros equipos que terminaron de media tabla hacia abajo en la primera vuelta. Tanto Mexicali como Hermosillo, que de momento están en la parte alta no deben aflojar, no caer en bache porque se pueden ir en el viaje al infierno y quedarse sin buñuelos de fin de año. Todo esto aumenta la expectación, la incertidumbre de saber si continúan aspirando a viajar a la serie del Caribe en dominicana el año próximo o se quedas alborotados.

EN EL CASO que ocupan los bicampeones Tomateros, parte de su futuro, junto con su rival de esta semana en la antepenúltima serie en Monterrey, lo pondrán en juego. Son equipos directos en la disputa clasificatoria. Los guindas regresaran el fin de semana para recibir a Ciudad Obregón y cerrarán la zafra en Jalisco ante Charros. Juegos de vida o muerte, si quieren conquistar el ansiado tricampeonato y la décima corona de la historia. Ganan ¿O qué?

REALMENTE, me niego a entender la situación de Cañeros de Los Mochis. Se han desmantelado para el fin de temporada. Dejaron ir a Joshuan Hernández, cambiaron a Esteban Quiroz, dos baluartes. El equipo no dio con bola desde el arranque. Últimos de la primera vuelta con deplorable marca de 9-23 y la situación no mejoró en esta parte complementaria, donde permanecen en el farol rojo, hasta ayer domingo con 9-20. No funcionó el manager Robinson Cancel y tampoco su relevo el eterno Víctor Bojórquez. Tarea complicada para el presidente del club verde, Joaquín Vega que, para la campaña siguiente, tendrá que ingeniársela para rearmar el plantel nacional e importados y recuperar la confianza de la afición, que los abandonó, con todo y su rico historial invernal.

PARA EL CIERRE de campaña, otro de los puntos centrales que acapara atención, es conocer los títulos individuales que, de momento, no tienen dueño. Caso específico, los ofensivos, en donde el novato Tirso Ornelas va por el campanazo de la corona de bateo con robusto 361, con Navojoa. También el de producciones sigue en el aire, así como los de pitcheo, en efectividad, ganados y ponches. Los que ya están amarrados -sin descartar sorpresa- el de jonrones con Kile Martin que tiene 16 robos de Dairon Blanco, que se fue de Tomateros con 21 -aquí puede haber movimiento- y en salvados del récord-man, Jake Sánchez de Mexicali, que reunía 22, pero con tendencia a hacer polvo la marca de 23 de Mark Zapalli de Obregón y Andrés Ávila de Cañeros.