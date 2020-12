Óliver Pérez Martínez sin límites para la MLB

ÓLIVER PÉREZ no tiene límites para continuar jugando en Grandes Ligas.

“Me siento fuerte, me cuido y, en vísperas de cumplir 40 años, sé que me queda algo para continuar. Las intenciones son firmar lo más pronto posible como agente libre y si es posible, por dos años. Pero, de entrada, me conformo temporada tras temporada. De momento, descanso aquí con mi familia, en mi casa, y a la espera que mi agente encuentre una organización que se interese en mis servicios”.

DE VISITA en el estadio de la Nación Guinda, donde saludó a jugadores, Pérez Martínez se siente satisfecho por haber llegado a 18 años en Grandes Ligas, estableciendo marca como el pelotero mexicano con más temporadas en la Gran Carpa, por encima de la leyenda Fernando Valenzuela y el infield Juan Gabriel Castro que cumplieron 17 años. El relevista dice que su último equipo, Indios de Cleveland, con quienes ha permanecido tres años, no han mostrado intenciones de mantenerlo en sus filas.

TERRY FRANCONA se ha repuesto de la enfermedad que lo dejó trabajar menos de la mitad de la campaña anterior, seguirá de piloto, pero no ha tenido contacto con Óliver. El zurdo de la Culiacán Recursos entiende que hay que tener paciencia y confía que su brazo puede ser de mucha utilidad en cualquier bullpen. Con experiencia de ocho equipos, desde el 2002 con Padres de San Diego, quedó conforme con la nueva regla de trabajar a tres peloteros en cada salida al montículo. E incluso, es partidario de que continúe para la próxima campaña la regla del bateador designado. Es descanso y menos riesgo de lesión para los lanzadores.

SUS NÚMEROS en las Mayores son halagadores: 4.35, 1541 ponches en 691 encuentros. Esta última campaña con Cleveland coleccionó 2.60 en efectividad, un salvado y 14 ponches.

SOBRE TOMATEROS de Culiacán dijo que de momento no hay intenciones de jugar este invierno. Prefiere esperar llamado de las Mayores y de paso, cuidarse de la amenaza de la pandemia. Hace bien, su futuro en Grandes Ligas tiene preferencia. Las intenciones son llegar a 20 años en MLB, cantidad a la que pocos peloteros tienen acceso.

ÓLIVER CON los guindas tiene 12 ediciones, con marca de 10-15 y cinco salvados. La última campaña que vistió el uniforme guinda fue en 2018-2019. Sus estadísticas globales, 10-15, 5 salvados en 116 partidos.

Con la menor carga de trabajo desde que se convirtió en relevista, ahora Óliver pretende incrementar su legado en las Mayores. La edad no importa mientras esté saludable y con hambre de seguir triunfando en el mejor beisbol del mundo. Hace bien.

DE LO económico no tiene preocupaciones para el futuro, luego del contrato de tres años y 36 millones de dólares que firmó con Mets de Nueva York.