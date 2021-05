Óliver Pérez, en planes de Tomateros: Valdez

CON LA SORPRESIVA salida de Óliver Pérez de Indios de Cleveland el pasado fin de mes, crecieron las posibilidades de que regrese a Tomateros de Culiacán la próxima campaña de la Liga Mexicana del Pacífico. Siempre con los colores guindas por doce inviernos, el zurdo se mantiene en espera de que alguna organización de las Mayores requiera sus servicios para continuar su brillante carrera, de 19 temporadas, que lo sitúan como el mexicano con más años —19— en la Gran Carpa.

AQUÍ NO LANZA desde la edición 2018-2019, cuando trabajó en tres juegos, tres entradas, sin decisión. Mario Valdez, gerente deportivo de los bicampeones, compartió que el relevista tiene puertas abiertas, lo tienen contemplado y será gran atractivo para la organización y la afición. “Siempre será bienvenido”, sentenció el ex Grandes Ligas. Naturalmente que está en planes. No olvidar que Cleveland no lo dejó libre por bajo rendimiento. El mánager Terry Francona explicó que, de momento, no encontró rol apropiado para utilizarlo con frecuencia. No convenció a nadie este argumento.

TRABAJÓ EN CINCO juegos de 19 encuentros, no permitió carrera limpia en tres entradas y un tercio. En su calidad de relevista, hay muchas posibilidades que tenga llamado. Los zurdos siempre tienen espacio. Por lo pronto, se encuentra en su casa de Phoenix, a la espera de seguir activo en las Mayores. El proyecto de Pérez Martínez es cumplir 20 años en la Gran Carpa. Aquí, con Tomateros, es candidato para formar parte de la colección de inmortales. Y también para ser inmortal del beisbol mexicano.

A PROPÓSITO de Tomateros, el directivo guinda dejó en claro que apoyarán la decisión de mantener a seis extranjeros la próxima campaña. Esta es una organización que se inclina por el espectáculo. Sin embargo, será posiblemente en la próxima reunión de fin de mes cuando la asamblea tome la última palabra. Mantener a tres, elevar a cuatro o cinco o regresar a seis foráneos.

LOS TRES importados que terminaron y deben tener invitación de nuevo son el taponero Alberto Baldonado, que está en AAA de Washington; el abridor Anthony Vázquez, enrolado con Mariachis de Guadalajara en LMB, y el estelar nicaragüense, que se encuentra en Taiwán, JC Ramírez. Este tema tiene que resolverse lo más pronto posible, para que los equipos armen su plan de contrataciones y confeccionar sus rosters.

MARIO confesó que mantienen interés en Rico Noel, está en lista de reservas, pero será más adelante cuando platiquen con el jardinero central y conocer de fondo si quiere volver o no. Es una pieza importante que la afición desea ver de nuevo, pero.

EN MÁS DE Tomateros, hay que seguir la apertura de Ligas Menores, desde este martes, donde el JMV de la campaña de la LAMP, Sebastián Elizalde, quizá tendrá la última oportunidad de debutar en las Mayores. Quedó en el equipo doble A de Mets.

SORPRENDIÓ el castigo al inmortal Boricua Roberto Alomar, despedido por Grande Ligas como consultor y de Azulejos de Toronto, acusado de acoso sexual, en demanda de una dama desde 2014. Cooperstown le mantendrá su placa —desde 2011— por sus logros, dejando de lado su comportamiento inadecuado. “Estoy frustrado y decepcionado”, dijo el 12 all star de MLB.