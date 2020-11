Orioles en el radar de Édgar Arredondo

LOS CINCO AÑOS que se mantuvo en Ligas Menores de Rangers de Texas los invertirá en el proceso para regresar al beisbol de Estados Unidos. Édgar Arredondo no ha renunciado a su sueño de llegar a Grandes Ligas. Sabe que el trabajo en la Liga Mexicana del Pacífico es llave maestra para abrir puertas. Nacido en Culiacán, pero hijo consentido de San Pedro, Navolato, por lo pronto recibe gran oportunidad con Tomateros. Forma parte de la rotación de abridores y ha respondido a la confianza de Benjamín Gil. Es más, el pasado sábado conquistó su primera victoria, en la tercera salida. Sus estadísticas avalan eficiencia, con marca de 1-0, 2.00 de PCLA, 15 ponches, 4 carreras en 15.1 entradas. En las Menores de Texas, desde 2015 hasta 2020, arrojó marca de 32-27 con temporadas de 7-3 y 6-2 y 353 ponches. Nada mal.

A SUS 23 AÑOS de edad y siete desde que arribó al beisbol profesional -firmó para Tigres de Cancún de la LMB-a los 16 años, se confiesa. “Tengo que presentar buenos números esta campaña con Tomateros. He tenido problemas de salud, me hicieron perder siete kilos, pero me siento mejor, recupero mi energía y voy en camino correcto a mi recuperación”

“ADEMÁS ESTOY contento porque mi agente está en pláticas con Orioles de Baltimore, que siguen mi trayectoria en el Pacífico. Ojalá que no tenga problemas de salud, mantener regularidad con las guindas y volver a Estados Unidos. Si las cosas marchan bien, espero que en diciembre o a inicios de año, firme contrato con Baltimore u otra organización” , expuso el diestro. No hay que perderlo de vista.

EN PLENA RECTA final de la primera vuelta apareció el primer slump de la temporada de Sebastián Elizalde. Desde el último juego de la serie frente a Naranjeros de Hermosillo no ha conectado de imparable en trece turnos. En los dos primeros duelos en Navojoa va de 9-0. El líder de jonrones con 9 y de producciones con 32, se perfilaba serio aspirante a la triple corona de bateo. Su average descendió de .349 a .302. Hay tiempo para recuperar el camino y la única manera de hacerlo es con paciencia en el plato, no perder la calma y recuperar confianza. Es el principal referente de la ofensiva de Tomateros de Culiacán.

LA QUE SÍ ha tenido paciencia es la directiva de Cañeros de Los Mochis que mantiene en el timón al mánager Víctor Bojórquez, con todo y sus doce derrotas en fila que los tienen el frío sótano. A Pedro Mere solo le aguantaron ocho fracasos en línea al iniciar campaña con Mexicali y al Flamingo le han extendido su apoyo. ¿Cuánto tiempo? Quizá otra serie más. Lástima del inicio halagador de los verdes de 8-5.

LOS HONORES no se detienen para Julio César Urías, el pelotero del momento en México. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo recibió en Palacio Nacional junto a su padre, Carlos. También lo invitó a la entrega del Premio Nacional del Deporte, en donde Fernando Valenzuela fue condecorado por su ejemplar carrera. Urías recibió felicitaciones y halagos del primer mandatario por la conquista de la Serie Mundial con Dodgers de Los Ángeles. El orgullo de La Higuerita le regaló un jersey de Dodgers.