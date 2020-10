Padres-Dodgers brilla en series divisionales

EN SEDES NEUTRALES y en medio de gran expectación, este lunes inician batallas divisionales de la recortada temporada del beisbol de Grandes Ligas. Ocho equipos han superado la fase de comodines y, ahora, en confrontaciones de 5 juegos a ganar 3, van con la consigna de avanzar a las series de campeonatos de las ligas Americana y Nacional, que son pasaporte a la ansiada serie mundial.

DE LAS CUATRO combinaciones, a nuestro juicio, brilla con luz propia el Clásico Californiano, entre Padres de San Diego, que van por la hazaña de eliminar a sus odiados rivales y favoritos, Dodgers de Los Ángeles. Entre ambos conjuntos es notable la colección de peloteros estrellas. Por los carmelitas, aparecen con su línea ofensiva de espanto, la revelación Fernando Tatis Jr., Manny Machado y Will Myers. Por Dodgers, el mejor equipo en jonrones, con 118, Mookie Betts, Hunter, Kershaw, Jensen, sin dejar de lado a Julio César Urías.

PARA ESTA FASE y en aras de evitar al máximo la pandemia, se programaron juegos en sedes neutrales para evitar desplazamientos de los equipos y neutralizar riesgos de contagios. Para este lunes habrá dos juegos de la Liga Americana. Astros de Houston se medirá a los incontenibles Atléticos de Oakland en Dodgers Stadium de Los Ángeles y Yanquis de Nueva York van por la venganza ante Tampa Bay en el Pecto Park de San Diego. Marcar favoritos suena aventurado, pero Oakland y Mantarrayas quieren más sorpresas.

EL MARTES 6, Marlins de Miami quiere acabar con los favoritos, Bravos de Atlanta, en el Minute Park de Houston, y Dodgers se las arreglarán con San Diego en el Globe Life Field de Arlington, Texas, casa de los Rangers. También mañana van de nuevo Astros frente a Oakland y Yanquis-Tampa.

PÍCHERES ANUNCIADOS: Houston -Lance McCullers- vs. Oakland -Chris Bassitt-; Yanquis -Gerrit Cole- vs. Tampa Bay -Blake Snell-; Miami, sin designar, y Bravos -Max Fried-; Padres y Dodgers reservaron a sus abridores. De última hora, fuentes cercanas a San Diego aseguran que uno de sus estelares, Mike Clevinger, se ha recuperado de lesión en el brazo desde el 23 de septiembre y estará listo para esta serie divisional. No olvidar que San Diego, con la ausencia de Clevinger -procedente de Cleveland- y Dinelson Lamets, dejaron fuera a Cardenales, utilizando el novel mánager, Joyce Tingler, 8 lanzadores en los últimos tres juegos. Le funcionó trabajar por comité. ¿Repetirá estrategia ante Dodgers?.

CUANDO FERNANDO Valenzuela alcanzó la fama en 1981 con Dodgers, uno de los personajes que lo ayudó en su formación en las Mayores fue el coach de picheo, Ron Perranoski. Lamentablemente, ha muerto a los 84 años de edad en Vero Beach, Florida, antiguo campo de entrenamientos de los californianos. Ahí se quedó a vivir los últimos 30 años. Era de Nueva Jersey. Añeja e irreversible enfermedad lo llevó a la tumba. Dejó gran legado como jugador, los 60 como relevista con marca de 61-73, y como coach.

PENÚLTIMA semana de pretemporada en la Liga Mexicana del Pacífico. El playbol, más cerca. El coronavirus tiende trampa a Benjamín Gil y otros 12 miembros de esta organización. No hay de otra, a enfrentarlo y superarlo.