Panchito Contreras goza debut en Liga MX

A BASE DE sacrificio, consistencia y deseos de trascender en el futbol profesional, Francisco Contreras Báez ha cumplido uno de sus sueños: debutar en el circuito de mayor jerarquía en México, la Liga MX, con Bravos de Ciudad Juárez. Lo conocimos desde niño jugando en la canchita de futbol de sala del Círculo Medusa del Infonavit Humaya. Cascareaba todas las tardes y noches. Desde entonces, empezó a mostrar su talento. Zurdo natural, hábil, gambetero, fortaleza física y excelente potencia desde fuera del área.

DESPUÉS DE brillar en la tradicional Copa Malova de futbol de salón con el promotor Abraham Torres, prueba fortuna en las filas de Dorados. Ahí se mantuvo durante su formación. Pasó por todas las divisiones, inferiores, juveniles, tercera, segunda, hasta que debuto en el Ascenso y en la Copa MX. Gabriel Caballero ha sido su guía, el que le abrió puertas y el que lo llevó a la Primera División, luego de mantenerse en procesos de Diego Maradona y José Cruz.

HA SIDO EL fruto de una década de tenaz preparación. Hoy, a sus 21 años de edad, puede presumir que se codea con los mejores jugadores del país. De formar parte de la colección de la amplia lista de sinaloenses y culichis que han brotado al máximo circuito del futbol nacional, como en su tiempo lo hicieron Jared Borgetti, Iván “Guty” Estrada, Lorenzo Ramírez, Javier Güémez, Javier Salas, Jesús “Propelas” García, Mario “Mono” Osuna y Jesús “Canelo” Angulo, entre otros.

DE SU INGRESO a la cancha el lunes pasado frente al Monterrey, en cambio a los 78 minutos, en la fecha 7, comentó feliz a través del auricular:

“Fue una gran emoción cuando Caballero me dijo, ‘calienta, vas a entrar’. Un momento que nunca olvidaré. Me sentí confiado. Creo que cumplí función de contención, es la posición que me gusta, repartir juego, con tendencia a ser más ofensivo, y cuando se presente oportunidad, buscar el gol con tiros de media o larga distancia. A esta primera convocatoria, quiero seguir en el primer equipo. Hay planes para continuar el viernes próximo frente a Santos, aquí en Juárez”.

PANCHITO, COMO lo conocen en el medio, tiene proyectado mantenerse en Primera División, llegar a la selección nacional mayor y jugar en Europa. Hay que recordar que ya fue convocado a la selección sub-20, pero lamentablemente se desgarró la pierna derecha en la concentración en México y no viajó a dos amistosos en Brasil, bajo el mando de Diego Ramírez.

CONFESÓ que fue motivante el debut en la Liga MX, porque venía de superar contagio y confinación de tres semanas por coronavirus. En Ciudad Juárez firmó por un año, con opción a compra. Su talento es para cosas grandes. Desde luego, sus padres, Adguiry y Olga, comparten este orgullo, al igual que vecinos y su amigo de toda la vida, Rodrigo Rocha, que ahora es su asistente personal y enlace para esta entrevista. A sus 21 años, puede llegar hasta donde quiera.

SIEMPRE agradecido con Dorados de Sinaloa, así lo plasmó en su despedida, enfrenta el reto más importante de su carrera: mantenerse entre los mejores, no aflojar en su preparación y, sobre todo, no perder la humildad. Suerte y felicidades, Panchito, el zurdo de oro del Info.