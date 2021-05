Regresan los clásicos en los juegos inaugurales

LA LIGA ARCO Mexicana del Pacífico oficializó otro importante acuerdo para la próxima campaña. Regresan las series clásicas inaugurales, que permitirá a la afición gozar de nuevo los agarrones regionales, que siempre levantan pasión. Atrás quedaron las batallas no tradicionales. El nuevo calendario de juegos establece las jornadas de apertura del 5 al 7 de octubre entrante.

EL MARTES 5 los bicampeones, Tomateros de Culiacán, recibirán de nuevo a los acérrimos rivales Venados de Mazatlán, y al día siguiente, los guindas pagarán visita al estadio Teodoro Mariscal del puerto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los subcampeones Naranjeros de Hermosillo atenderán en el estadio Sonora a Águilas de Mexicali y, dos días posteriores, los emplumados recibirán a los sonorenses.

Charros de Jalisco será anfitrión de Sultanes de Monterrey y después habrá cambio de escenario. Los que abrirán campaña hasta el 6 será la guerra de tribus, cuando Mayos de Navojoa harán honores a Yaquis de Ciudad Obregón, y el día 7, cambio de plaza. Y cerrarán jornada cuando Algodoneros de Guasave se engalanen con visita de Cañeros de Los Mochis, y después pagarán piso en el Emilio Ibarra. La temporada regular termina el 23 de diciembre y los playoffs inician en plena Navidad.

HA SIDO UNA buena medida. La afición extrañaba estas series, que son enconadas rivalidades y encienden tribunas.

CON LA SALIDA de Óliver Pérez Cleveland, se abre la polémica de si el zurdo cerrará ciclo de 19 años en las Mayores y como el mexicano con más campañas en la Gran Carpa. Cumplirá 40 años en agosto. No sale de la Tribu por bajo rendimiento. En cinco salidas y tres dos tercios, no permitió carrera limpia. La justificación del mánager, Terry Francona, es que no tiene un rol definido, es decir, no encaje en su bullpen.

CREO QUE Óliver esperará el tiempo que sea necesario en esta campaña para recibir otra oportunidad de seguir activo y cumplir sueño de llegar a 20 años en la MLB. No veo factible que venga a Liga Mexicana de Beisbol con Toros de Tijuana. De no haber lugar en las Mayores, lo más viable es que regrese a Tomateros de Culiacán. Será gran atractivo para la escuadra de casa y fortalecer el bull de los bicampeones. Lo que ha hecho a su paso en el mejor beisbol del mundo, queda para la historia.

BENJAMÍN GIL, mánager de los Mariachis de Guadalajara, en la LMB, ya despejó dudas de cómo utilizará a sus artilleros de lujo. Adrián González será primera base; y Jesse Castillo, el bate designado. Anthony Vázquez lanzará el primer juego de la temporada contra Durango.

AGRADECEMOS la invitación de Juan Ramón Sánchez, presidente de la Liga Interinstitucional de Futbol de los Jueves, para la celebración de la quinta edición de los juegos de estrellas de veteranos en los campos de la Sagarpa el próximo mes de mayo. Habrá tres combinaciones contra equipos a nivel estatal.