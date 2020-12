“Regresará el ascenso el próximo año”: Nicolás

ME ENCONTRÉ AL empresario fundador de Dorados de Sinaloa, Eustaquio de Nicolás. Tocamos el tema de altibajos del Gran Pez y del bajo, por no decir nulo, interés que levantó la famosa Liga de Expansión. Le pregunté qué planes había a corto plazo, y me sorprendió con la noticia.

“LA FIFA no aprobó el descenso en el futbol mexicano, y todo parece indicar que el año entrante regresará el ascenso. Estamos motivados que vuelva este formato, y de nuevo redoblar esfuerzos para intentar recuperar nuestro lugar en el máximo circuito. De momento, preparamos a buen grupo de jugadores en busca de conseguir nuevos cuadros, sangre fresca, que venga a fortalecer el plantel, en aras de estar en primeros planos”, sentenció el directivo de casa.

EUSTAQUIO DE Nicolás confirmó que, junto con Jorge Alberto Hank Rhon, son los socios de la escuadra sinaloense por medio de Grupo Caliente, la compañía de apuestas deportivas más grande de México, con sede en Tijuana. Es la organización que controla los destinos de Dorados.

DESDE QUE SE mudó esta franquicia a la frontera, no han regresado a la Liga MX. Lo más relevante que han aportado es la contratación del DT Diego Armando Maradona, que causó gran impacto y polémica, por su fama mundialista y negro pasado extracancha, que finalmente lo llevó a la tumba. Con el Pibe, Dorados alcanzó la grandeza, recuperó a la afición y arañó el ascenso, al llegar a dos finales consecutivas en 2018 y 2019, pero quedaron en la orilla.

LLEGÓ LA mentada Liga de Expansión, y Dorados se hundió con el nuevo estratega, David Patiño, que dejó en la ruina a los Peces, hasta que finalmente lo destituyeron. Derrumbó el castillo que construyó Maradona.

ATRÁS QUEDARON aquellos tiempos cuando se lograron dos ascensos. El orgullo de vestir el jersey de figurones como Jared Borgetti, Guadalupe Castañeda, Sebastián “Loco” Abreu, Héctor Giménez, Pedro Iarley, Diego Latorre, Aurelio Molina, Iván Estrada, Cuauhtémoc Blanco, Óscar Rojas, Milton Caraglio, Roberto Nurse, Mario Osuna y Vinicio Angulo —líder histórico de goleo con 40—, entre otros. Se vale soltar lágrimas. De entrenadores, no se olvida a Juan Carlos Chávez, autor del primer ascenso.

TODAVÍA tenemos fresco en la memoria aquel debut que cambió el rostro de la ciudad, 9 de agosto del 2003 en la Liga de Primera División “A” y el estreno del estadio Carlos González con 20 mil fanáticos, cuya construcción fue de solo tres meses.

HOY, CON NUEVO reto, Dorados pretende recuperar prestigio, imagen y volver a la Liga MX. Los propietarios deben entender que esta plaza es muy atractiva, que no es granja de Tijuana y que merece mejor trato. Por lo pronto, la primera tarea: contratar un técnico de clase. No traer cartuchos quemados o que adquieran entrenadores conocidos que no han conseguido nada. ¿Les parece Hugo Sánchez? ¿No?, pues al menos debe ser un gallo de este palenque, de los grandes. Digo.

LOS SINALOENSES se frotan las manos por ver un clásico Dorados frente al Navío de Mazatlán.