Roberto Osuna, listo para regresar a Ligas Mayores

CONVERTIDO EN taponero estelar de Diablos Rojos del México, Roberto Osuna ha dejado constancia de que está listo para su eventual regreso a Ligas Mayores. Durante los playoffs frente a Águilas de Veracruz, impuso su fortaleza, autoridad y empaque de brazo de Gran Carpa. Impresionó cuando a la hora cero, en partidos consecutivos ante la otrora estrella de MLB, Yasiel Puig lo ponchó en par de ocasiones, con pitcheos de 97 y 98 millas.

LAS DUDAS DE lesiones en su brazo de lanzar quedan disipadas. El Chufito ha enviado claro mensaje a los scouts y dirigentes de las Mayores, que ese brazo es de gran ayuda para salvar juegos en cualquier organización. No hay de qué preocuparse, está sano, motivado y con deseos de regresar a la Gran Carpa. Pretende recuperar el tiempo perdido en las últimas dos ediciones a causa de molestias en su hombro. Toronto y Houston son parte de su historia. Nuevos horizontes lo esperan con las puertas abiertas.

LOS ASTROS de Houston lo dejaron fuera de los planes, sin argumento que convenciera a nadie. Se vino a la Liga Mexicana a mostrar su calidad y ha sido un tiro para los escarlatas, que están en la final de la zona sur, que abren este viernes al recibir a los Leones de Yucatán. Los chamucos cuentan con el 1-2 del relevo, donde el Jumbo Díaz, como preparador, y Osuna, de cerrador, ha sido una fórmula mortal.

LO QUE PREOCUPA es que, a últimas fechas, se han ventilado que no jugará en invierno con Charros de Jalisco. Se habla de que no están bien las relaciones con los tapatíos, con quienes no reportó la campaña anterior, con todo y promesas que se pondría este uniforme. La situación se complica, porque se argumenta que la directiva de Zapopan no lo dejará jugar si no es con ellos. Algo raro huele en este asunto y eso no beneficia en nada a Osuna.

HABLAMOS del mejor relevista de Liga Americana con Houston en 2018 con 38 rescates. Es nada menos que el segundo mexicano con más salvados en la Gran Carpa, con 155, superado por 230 de Joakim Soria, solo que Osuna lo ha hecho en cinco campañas y cuatro juegos del 2020. Ahí está el trabajo del velocista sinaloense que, por calidad y experiencia, nada tiene que mostrar, a menos que dirigentes de las Mayores lo tengan congelado por cuestiones extradiamante. Eso no lo sabemos, y menos asegurar.

CAMBIO DE RIEL: La calidad y experiencia de Yadier Molina es premiada por Cardenales de San Luis, que le extendió contrato por otro año, 2022, y 10 millones de dólares. El legado del boricua se ampliará a 19 campañas, en donde colecciona 168 jonrones, 983 producciones, .280 de average, 9 juegos de estrellas, 4 títulos de liga nacional y dos coronas de Serie Mundial. Nada más.

EL DE BAYAMÓN es el tercer cardenal con más juegos, 2120, atrás de las celebridades Stan Musial, 3026, y Lou Brock, con 2289. Este año batea .259, 8 cuadrangulares y 51 remolques a sus 39 abriles.

REGRESA Adán Muñoz a Mayos de Navojoa, ahora de coach de bateo, luego de que la campaña pasada fue mánager y cortado en la primera vuelta. Otro movimiento en preparativos de LMP, el ex Grandes Ligas Addison Russell es la primera firma extranjera de Naranjeros de Hermosillo, luego de cumplir exitosa campaña con Monclova en LMB.