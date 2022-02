Se agota el tiempo para evitar cancelación MLB

audima

ESTE FIN DE SEMANA se cumple el plazo que exigió Grandes Ligas al Sindicato de Peloteros, para evitar el retraso de la apertura de la temporada 2022, programada para el 31 de marzo. La advertencia del Comisionado de las Mayores, Rob Manfred, se mantiene firme. No reprogramarán partidos, no habrá dobles juegos y por consecuencia, no pagarán sueldos caídos. El paro de esta guerra que permanece desde el 2 de diciembre, se ha convertido en seria amenaza de cerrar esta industria e incluso, se agiganta la temeraria posibilidad que se cancele la campaña. Las diferencias millonarias entre dueños de clubs y representantes de peloteros, son abismales. La tímida propuesta del jueves de los dueños del show, es elevar de 570 a 630 mil dólares el salario a los novatos, pero la gente de Tony Clak, exige 730 mil de los verdes.

LOS TEMAS financieros son la parte medular de este conflicto, que está por llegar a 90 días de nulas negociaciones. Los jugadores, en cierta medida, ya sienten esta presión, sobre todo los que tienen contratos estratosféricos, como de los mediadores, Max Sherser y Gerrik Cole, que dejarían de percibir cada jornada más de 200 mil dólares.

COMO LAS DOS partes, están cerrados en sus propuestas, de momento no hay poder humano de convencimiento. Una pena que la afición sufra por este conflicto y esté amenazada de quedarse sin su pasatiempo favorito. Grandes Ligas, corre grave riesgo de reacciones de rechazo en las tribunas, cuando se registre un eventual arreglo.

LA DANZA de los millones no detiene a los voraces peloteros y agentes. Por un lado, Vladimir Guerra, entra a esta dinámica, alentado por los mega contratos de sus colegas, Fernando Tatis y Francisco Lindor de 340 MDD. Ya lanzó el anzuelo a Toronto, que no han formalizado ninguna propuesta de extensión de firma.

LO QUE SÍ ME dejó con ojos cuadrados, es que Scott Boras, famoso agente de peloteros, tiene los derechos sobre Juan Soto. Al parecer, quiere el mejor contrato en la historia, no menos de 500 millones de dólares. Increíble, pero ese faraónico arreglo por 10 o más años del jardinero de Nacionales de Washington, no beneficia en nada al beisbol. Lo encarece y deja en manos de este espectáculo, entre algunos de los equipos de mercado grande. El dominicano tiene proyecciones altas, pero nadie, absolutamente te nadie, puede garantizar un rendimiento uniforme durante tantas temporadas. Corren riesgos diversos, lesiones, comportamiento dentro y fuera de los diamantes, preparación mental para salir slump; en fin, son muchas situaciones que se cruzan en el camino.

MIENTRAS TANTO, solo resta cruzar dedos, para que este fin de semana, antes del lunes 28, se firme la pipa de la paz y abrir campos de entrenamientos en Florida y Arizona, para que en un mes, los peloteros queden a tono y estar listos para el opening day el 31 de marzo.

EN CASO DE continuar puertas bloqueadas, la Liga Mexicana de Beisbol, se beneficiará, porque permitiría que algunos peloteros, vengan al nuestro, estar en forma y de paso, ganarse algunos miles de pesitos. Se habla que Sergio Romo, es uno de esos peces gordos que alista maletas con los nuevos millonarios, Monclova.

PARA FINALIZAR, deseamos la mejor de las suertes al prospecto de casa, Agustín Acosta, ficha reciente de Dodgers de los Ángeles, que el próximo mes iniciara aventura, en cumplir el sueño de llegar a las mayores. Primero va a la liga de verano en las Palmas en dominicana y después a sucursales en Estados Unidos.