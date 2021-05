Se agotó paciencia de Óliver y Osuna en MLB

FINALMENTE SE agotó la paciencia de los lanzadores Óliver Pérez y Roberto Osuna de mantenerse en Grandes Ligas. En diferentes circunstancias, los dos sinaloenses optaron por aceptar invitaciones de los equipos de Liga Mexicana de Beisbol, Toros de Tijuana y Diablos Rojos del México para continuar sus carreras profesionales.

LA HISTORIA ya es conocida. Óliver, tras convertirse en el lanzador mexicano más longevo en la Gran Carpa, con 19 temporadas, sorpresivamente, Indios de Cleveland lo dejó libre el pasado 28 de abril. Su intención era aceptar otra invitación de las Mayores, nunca llegó y decidió volver a México. Toros de Tijuana, uno de los equipos contendientes de la liga de verano lo recibe para fortalecer el bullpen. El ahora relevista inició carrera en LMB con Yucatán en el 2000.

A SUS CASI 40 años, en agosto los cumple, le queda cuerda en el brazo. Recordemos que la tribu no lo dejó por bajo rendimiento, porque no permitió carrera en cinco salidas. Terry Francona, el mánager, declaró que lamentaba no encontrar un rol apropiado para el culichi y no deseaba utilizarlo solo en juegos abiertos. Con el arribo del orgullo de la Culiacán-Recursos a la frontera, fortalece la posibilidad, que también, lo veamos de regreso con los bicampeones Tomateros en la próxima campaña de la Mexicana del Pacífico, para cincelar un cuerpo de rescate de lujo.

EN EL CASO de Roberto Osuna la historia es contrastante. Luego de seis años en las Mayores, que le permitió asistir a un Juego de Estrellas con su primer equipo, Azulejos de Toronto, y una campaña del 2019 de ensueño con Houston, al conquistar el título de salvados con 38, solo apareció en cuatro juegos en la campaña del 2020, aquejado por lesión en el codo del brazo derecho. Los texanos le ordenaron la famosa operación Tommy John, pero el diestro de Juan José Ríos hizo caso omiso.

DECIDIÓ POR una segunda opinión, se negó a las instrucciones de los Astros. Pagó caro esta rebeldía, lo congelaron y nadie lo contrató. A pesar de su showcase en Dominicana, no convenció a ninguna organización de las Mayores. No tuvo otra alternativa que ceder y ahora forma parte de los escarlatas. Dice que está muy bien, ya tendrá tiempo de demostrarlo que esta bien porque sus intenciones son regresar a Estados Unidos. Antes, tiene que conquistar México.

NATURALMENTE que en el caso del Chufito debe ser apuesta segura para verlo en el Pacífico con Charros de Jalisco. Tanto para la LMB como la LMP será un cañonazo tenerlos en el centro del diamante y mantener la posibilidad de volver a las Mayores. Osuna deslumbró en sus inicios al convertirse en el jugador más joven en alcanzar 150 rescates. Actualmente es el azteca con más rescates en el gran circo con 155, atrás de Joakim Soria con 223.

CARO ESTÁ saliendo a Padres de San Diego el megacontrato de Fernando Tatis Jr. El dominicano ahora dio positivo a covid-19 y es enviado a lista de lesionados por protocolos de salud.