Se diluye sueño de 20 victorias de JC Urías

EL SUEÑO DE alcanzar victorias en una temporada para Julio César Urías se diluye. Tras arruinar el bullpen ventaja de 4-0 y el camino a conseguir el triunfo 14 ante Mets, es enviado por Dodgers a lista de lesionados por 10 días. El zurdo se mantiene máximo ganador de la gran carpa con 13 victorias, con Kyle Hendrick de Cachorros. Van dos salidas que no ha triunfado.

CUANDO RESTA mes y medio de temporada, se aleja la posibilidad de igualar la marca de 20 triunfos de un mexicano en las Mayores que posee Ted Higuera en 1986 con Cerveceros de Milwaukee. Más complicado luce el panorama para alcanzar el tope de 21 de Fernando Valenzuela también desde 1986 y Esteban Loaiza en 2003 con Medias Blancas de Chicago. Urías está contemplado para regresar el 24 de los corrientes frente a San Diego.

DE NO HABER otras complicaciones, Urías puede abrir otros siete u ocho encuentros, que lo obligan a no tener más pausas en camino a las prestigiadas 20 victorias. El problema crece porque depende de los relevistas, el pan de cada día del mánager Dave Roberts, que no respeta el trabajo del hijo pródigo de la Higuerita, que, sin importar sus efectivos trabajos, lo envía a la banca con cinco o seis inning. A Mets los dejó en dos hits y sin carrera, de nada valió.

AL MISMO tiempo, pierde fuerza la posibilidad de ganar el Cy Young en la Liga Nacional. Esta lesión de golpe en la pantorrilla llega en momento inoportuno a Dodgers, que intenta alcanzar a San Francisco en la cima del Oeste, para asegurar lugar en playoffs. De cualquier forma, el trabajo que ha confeccionado nadie se lo quita. Su mejor campaña de cinco con los californianos. A sus 25 años, seguro que vienen mejores cosas, incluido un jugoso contrato multianual.

PADRES DE San Diego, otro que lucha por boleto a postemporada en el Oeste, ya tiene de regreso en el line up a su estrella, Fernando Tatis, ahora en el jardín derecho, para aprovechar su bateo y protegerlo de frecuentes lesiones en campo corto. Regresó de lista de lesionados este domingo como primer bat en lugar de Will Myers. Los otros patrulleros, Trent Graham en el centro y Tomm Paham en el izquierdo. Jake Cronenworth se queda de planta en el short stop. El dominicano, no olvidar, es líder de jonrones y de robos en la Liga Nacional con 31 y 23, respectivamente.

LOS JUEGOS sin hit ni carrera no son exclusivos de celebridades. Cualquier lanzador puede tener una actuación sublime. Tyler Gilbert, novato en su primera apertura con Arizona, lanzó esta joya frente al temible San Diego en triunfo de 7-0. Este californiano de 27 años adornó su trabajo con 5 ponches y tres bases. De paso alcanzó el octavo doble cero de la campaña, para igualar marca de todos los tiempos en las Mayores que prevalecía desde 1884. Luego de pasar seis años en las Mayores y tres relevos este año con el equipo grande, ofrece esta gema y ante su propia afición en el Chase Field. Curiosamente este primer triunfo fue ante Joe Musgrove, el mismo que lanzó el primer no-no de esta campaña con los mismos Carmelitas.

EN LMB, ya en playoffs, Monclova, Diablos, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Los otros tres lugares del norte los disputaban el domingo Laguna en Guadalajara y Aguascalientes en Tijuana.