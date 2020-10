Sigue respaldo para deportistas aztecas

LA REVOLUCIÓN que provocó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de intentar eliminar 109 fideicomisos públicos, entre ellos el apoyo a los atletas de alto rendimiento, de momento ya pueden respirar tranquilos los deportistas. Los diputados rechazaron la reforma que pretendía implementar la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Ante las justificadas protestas del gremio deportivo del país, se estableció que ahora los apoyos se entregarán directamente, sin intermediarios y sin pasar por las Federaciones, para evitar “moches”.

SE TRATA DE eliminar prácticas de corrupción, que el dinero se maneje transparente y que los recursos lleguen completos a los beneficiarios, a los deportistas. Las quejas no se hicieron esperar, porque sería golpe mortal a los deportistas de tiempo completo que se preparan para asistir a diversos eventos internacionales. De hecho, lo que se otorga no es suficiente. Eso lo sabemos todos, pero si les retiran el apoyo federal, nuestro país desaparece del plano mundial. No se exigirá resultados en Juegos Olímpicos y la motivación a nuevas generaciones se desploma.

OJALÁ QUE este sea el último intento de “nuestros representantes” de golpear más al deporte nacional, que desde siempre ha carecido de apoyo suficiente. Para nadie es un secreto que la mayoría de deportistas —de todos los niveles—, tienen que poner de su bolsa para cumplir sus sueños, de estar en los podios más importantes del mundo. Hablamos desde fogueos, alimentación, equipamiento y traslados.

POR CONSECUENCIA, es necesario que los Gobiernos, lejos de reducir presupuestos, los eleven por medio de los Institutos del Deporte en las entidades del país. De otra manera, no se exigirán resultados ni medallas olímpicas. La Conade, que dirige la exvelocista sonorense Ana Guevara, debe imponer su liderazgo y convencer a AMLO y compañía de incrementar subsidios que, en sus tiempos de atleta de alto rendimiento, los exigía.

EN ESTOS tiempos de pandemia, cuando el deporte está prácticamente paralizado, viene arduo trabajo para los Juegos Olímpicos de Tokio. Los atletas con boleto asegurado tendrán que redoblar esfuerzos, recuperar preparación. Para ello, se requiere sólido respaldo de autoridades estatales y federales, en aras de aparecer en las marquesinas universales.

HOY, MÁS QUE nunca, los deportistas deben estar unidos, luchar por sus derechos, sus metas, sueños y la ilusión de dejar huella. No es justo que solo se acuerden de ellos cuando capturan medallas olímpicas, todos quieren colgarse de sus logros. No, señores, deben estar a su lado siempre, desde etapas tempranas, como ocurre en los países desarrollados. Ya es hora de que el deporte en México sea prioridad de los Gobiernos. Urgen mejores becas, estímulos y seguimiento a sus trayectorias, desde eliminatorias estatales, Olimpiadas Nacionales y selecciones de México.

AMLO, ANA Guevara y diputados tienen una excelente oportunidad de hacer historia por el deporte en México. Así como invierten al beisbol, no dejen de lado a nuestros orgullosos atletas internacionales. Hay tiempo, señores.