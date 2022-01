Sin temor a nada, siguen firmes series caribeñas

audima

CON TODO Y LA incertidumbre que ha generado en los últimos tiempos la pandemia, no ha sido suficiente para detener al avance de las Series del Caribe. Me sorprende y creo que a muchos también, que el calendario a corto plazo que ha revelado Juan Francisco Puello Herrera, incluya de nuevo a Miami para el 2024.

LOS FRACASOS de 1990 y 1991 no intimidaron a los nuevos empresarios y han apostado para que llamada miniserie mundial, extienda sus redes a Estados Unidos, en la misma casa de Marlins de Miami del beisbol de Grandes Ligas, organización que controla el exastro de Yanquis de Nueva York, Derek Jeter.

DE NUEVO, el titular de la Confederación del Caribe confía al éxito permanente de las sedes de México. Mexicali estará de fiesta en 2025 para recordar viejos tiempos, como ocurrió en el 2009, donde cumplieron como anfitriones los Águilas de la frontera. Hermosillo, también tiene agendado el clásico latino para el 2027. Es decir, con dos años de distancia y no de cuatro como se estima, será el tiempo que separa a a estas dos plazas de la Liga Mexicana del Pacífico.

ANTES HABRÁ escalas en Venezuela en 2023, por decidir en las plazas de Caracas o la Guaira. Otra más en Puerto Rico en 2026. Ya sabe usted, que del 28 de este mes a la primera semana de febrero, la fiesta será en Santo Domingo, República Dominicana. En los últimos años han sido recurrentes los señalamientos que pierde interés este espectáculo, porque no vienen jugadores de grandes ligas.

LOS PAÍSES participantes se llenan de jugadores del sistema de ligas menores, nacionales y algunos exgrandes ligas. Al menos en México eso queda de lado, porque el éxito está garantizado en cualquier de las plazas que han disfrutado de este evento. Mazatlán, Hermosillo, Culiacán, Jalisco y Mexicali, saben del sabor de esta pelota.

POR VÍA DE mientras, toca esperar el desenlace de la serie final que sostienen Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco, que desde ayer cambió de escenario a la capital sinaloense.

SOBRE EL TEMA, siempre respetamos las diferentes opiniones de los aficionados, especialmente cuando se pierde, surgen críticas de todo tipo contra el mánager, que porque no movió a tiempo al pitcher, porque no mandó tocar, porque no ordenó squeezeplay, en fin, de todo. Se ha cuestionado al piloto guinda, Benjamín Gil, porque no sacrifico en un turno clave a Joey Meneses, que terminó bateando para doble play.

MI HUMILDE opinión es que no puedes regalar un out, con riesgo latente que falle, con tu hombre de poder, el que resuelve juegos con jonrones, el líder de producciones de la liga, el que ha sido baluarte con sus tablazos a la hora cero en anteriores campeonatos. No siempre salen las cosas como se planean, no se puede ganar todo el tiempo. Han sido dos grandes juegos ante Jalisco y la derrota, siempre estará de un lado. No defendemos a Benjamín, pero sí debemos recordar que su estilo de juego ha conquistado cuatro coronas en cinco años.

Y PRODUCTO de estos resultados, ya encontró trabajo como coach de Grandes Ligas con Angelinos de Anaheim. Por algo será, ¿o no?.

EMPIEZAN A especular candidatos a refuerzos para viajar a dominicana. De los jugadores que están libres, suenan Nick Torres, Mike Devine y Gene Encina, por mencionar algunos. Del material que deje el subcampeón, hay calidad suficiente para armar un equipo de respeto, contendiente, para culminar la sequía de 5 años sin disfrutar una corona azteca.