Sindicato de Peloteros tiene en sus manos a MLB

CON EL CORONAVIRUS sin dar tregua, y la presión de los tiempos, la apertura del beisbol de Grandes Ligas ya no pertenece a los dueños de los 30 clubes ni al comisionado Rob Manfred. Ahora, los que tiene en sus manos la última palabra son los dirigentes del Sindicato de Peloteros. El panorama no luce halagador.

MANFRED, EN DÍAS recientes, envió un catálogo de propuestas a la organización que dirige el ex-Grandes Ligas Tony Clark, en donde específicamente resalta reducción de salarios y una serie de protocolos para proteger la salud de los protagonistas de este espectáculo. Sin embargo, el poderoso Sindicato de Jugadores no está dispuesto a ceder a varios puntos, porque sienten que los propietarios tienden a llevarlos al tope salarial, que para ellos acabaría con los contratos millonarios.

DE PASO, VARIOS peloteros han levantado la voz y sus temores de volver a los diamantes, porque no hay garantía de eliminar la pandemia. No quieren correr riesgos de contagios y enfermar a sus familias. La situación no luce cómoda para nadie. Sin embargo, Miami y Tampa Bay han convocado de manera voluntaria a los miembros de sus roster a reactivarse. Las pláticas continúan, pero nadie quiere ceder. El tiempo se agota. Mayo va de salida, y junio es mes clave para definir el futuro de MLB-2020. No resta más que esperar y que el virus sea contenido al grito de ya. En EUA siguen contagios y muertes.

EN JAPÓN HAN desafiado la contingencia y tienen proyectado levantar el telón del beisbol, tentativamente, el 19 de junio. Mientras tanto, dieron luz verde para la pretemporada. El calendario y fecha oficial los definen la semana entrante.

MIENTRAS QUE la mayoría combate la mortal enfermedad, recordando fechas y héroes de nuestra pelota, la tensión de la Liga Mexicana de Beisbol y LMP se extiende hasta junio. El circuito de verano, que esta contra las cuerdas, porque se han cerrado los tiempos, corre serio riego de cancelar campaña.

Y aunque el circuito invernal tiene llamado hasta octubre, no hay nada claro, porque se agrega el problema de Venados de Mazatlán y confirmar la Serie del Caribe del 2021 en el paraíso del Pacífico. Ojalá que el dueño de los rojos, Antonio Toledo, y el contagiado alcalde, Luis Guillermo Benítez, fumen la pipa de la paz, que dejen de lado sus broncas políticas y vean por el bien común del beisbol y su afición. No hay condiciones para dejar una Serie del Caribe, menos en tiempos de recuperación económica. Si no hacemos equipo, no regresaremos a la ansiada normalidad.

ACAPARA HONORES el feroz arranque en la Liga de Beisbol de Corea de Roberto Ramos. Ha sido un tiro con el equipo LG Twins, en donde aparece como colíder de jonrones con seis, junto a Han-Dan-Ming, 11 producciones y generoso .404 de average. El zurdo de Hermosillo, al menos, a demostrado a Rockies de Colorado que se equivocaron al negar oportunidad de debutar en las Mayores el año pasado, con su brillante arsenal ofensivo de 30 jonrones, 105 remolques y .309 de average.