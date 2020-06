Sorprende Hermosillo con Navarrete de mánager

LOS NARANJEROS de Hermosillo sorprendieron al anunciar que Juan Navarrete Sánchez será nuevo mánager para la próxima temporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Entra al relevo por la exestrella de Rockies de Colorado, Vinny Castilla, que a juicio de muchos su cese fue injusto y precipitado. No le perdonaron que haya sido eliminado en primera ronda ante Mazatlán, luego de haber sido el segundo mejor equipo de la temporada regular.

HERMOSILLO, el máximo ganador del circuito invernal, con 16 coronas, se encuentra desesperado porque el nuevo cetro se aleja a seis años. El último, bajo el mando de Matías Carrillo. Entregan el timón, a un piloto de experiencia, pero que no ha ganado título en el Pacífico, a su paso por Jalisco, Guasave, Obregón, Mexicali, Los Mochis y Culiacán. Solo destaca un campeonato en LMB con Tabasco en 1993.

A NUESTRO JUICIO es una sorpresa mayúscula porque la tendencia era que recibiría oportunidad de iniciar carrera a su coach, Gerónimo Gil. El exreceptor dejó buen sabor de boca como interino y, además, demostró capacidad en verano con Yucatán, a quienes llevó a una final reciente. No se ha confirmado si se mantendrá en el puesto o habrá nuevos colaboradores.

SABEMOS DE Navarrete, su disciplina, entrega y conocimientos que ha fortalecido como miembro, por 20 años, en la organización de Atléticos de Oakland en el sistema de Ligas Menores, pero olvidemos que LMP es de resultados y a corto plazo. No se promueven procesos de continuidad ni a mediano y menos a largo plazo. Recordamos que en el primer año de Jalisco, los llevó a la final y fue distinguido como mánager del año.

OJALÁ Y QUE responda el de Gómez Palacio, Durango, a las expectativas, que son muy altas en Hermosillo. Que entregue resultados, como lo hizo como pelotero en 19 años, en LMB y en el circuito invernal. Su palmarés es sensacional. Está en los 30 mejores bateadores de todos los tiempos de invierno con .271 de porcentaje. Ha sido campeón de bateo en Serie del Caribe, en donde alineó en cinco ediciones. Es miembro del Salón de la Fama del Beisbol Profesional Mexicano y del recinto de los inmortales del Caribe en Guaynabo, Puerto Rico. En el Pacífico, brilló de 1972 a 1991; con Ciudad Obregón, 12 años; 5 con Mexicali; 2, Navojoa, y sus últimas dos campañas con Guaymas. Los números de este segundo base son .271 de average, 1271 hits, 1227 juegos y 15 jonrones.

POR RUMBOS de Grandes Ligas crece el riesgo que cancelen campaña. No hay tregua a las tensas negociaciones entre dueños de clubs y sindicato de peloteros. Las diferencias económicas son abismales en las propuestas de ambos lados. Ya cerró la primera semana de junio, el tiempo no se detiene y el plazo se agota. Empiezan acusaciones de peloteros, que, si no hay temporada, será por culpa de dirigentes.

DEJAN DE LADO a aficionados y patrocinadores que sostienen el espectáculo. Y cuidado, de parar actividades este año, los pueden castigar para el 2021 y el futuro.