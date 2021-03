Termina el romance de Pablo Ortega y Venados

LUEGO DE 15 años de servicios como estelar del picheo y cubrir vacante de mánager por Juan José Pacho, la directiva de los Venados de Mazatlán decidió cortar vínculos con el piloto, Pablo Ortega Olivas. El tamaulipeco no convenció su trabajo como debutante en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, donde tuvo marca de 20-16 en temporada regular y queda eliminado en el primer playoff con 2-4.

EL ETERNO Juan José Pacho abrió la campaña, pero Venados no levantó, solo logró 8 triunfos por 14 descalabros. Ortega, que se estrenaba de coach de picheo, entró al quite, mejoró la trayectoria de los rojos, pero no fue suficiente para mantenerse al frente del timón. Le dieron las gracias y, por ende, termina una sólida relación de 15 campañas, de las 18 que laboró en este circuito, que lo convirtieron en uno de los mejores lanzadores de la historia.

CON VENADOS tuvo palmarés de 70-62 y globalmente 76-71, con otra campaña con Hermosillo y las últimas dos de su carrera en Ciudad Obregón.

ORTEGA lo recordaremos siempre, miembro de la generación más exitosa de los porteños, al lado de Francisco Campos y Walter Silva. Queda para la historia estar en el trigésimo lugar en porcentaje de ganados y perdidos con 3.27 y en vigésimo cuarto sitio con 76 victorias. Ahora, Venados enfoca baterías en buscar nuevo dirigente para la próxima temporada, sin pistas, mexicano o extranjero. Regularmente, apuestan a material nacional, pero....

VENADOS, hay que apuntarlo, no presentó un equipo equilibrado, se inclinaron por abrir puertas a novatos, que a gran escala debutaron, pero no intimidó a nadie en el curso de la campaña. Ahora, Ortega intentará hacer carrera como estratega en la Liga Mexicana de Beisbol al frente de los Tecolotes de Nuevo Laredo y posiblemente regresar a dirigir a la LAMP.

QUIZÁ NO perdonaron que el equipo quedó atorado en primera fase de postemporada, cuando las expectativas apuntaban a llegar a la final o la misma corona, en calidad de anfitriones de la Serie del Caribe, cuya fiesta fue preparada para los vigentes bicampeones, Tomateros de Culiacán.

DURO GOLPE A la gran camada de prospectos de nuestra pelota fue la cancelación, por segundo año consecutivo, de la Liga Norte de México, cuyo centro de operaciones se fincaba en Sonora y Baja California. La causa: la mortal pandemia y que los equipos no tienen autorización para admitir aficionados y que no cuentan con ingresos por derechos de televisión. Más de 150 peloteros, cuerpo técnico, personal administrativo y prestadores de servicios se quedan sin este espectáculo y apoyo económico.

JOSÉ RIVERA Márquez, presidente ejecutivo, en su misiva a medios explicó que lamentan tomar esta decisión ahora que evitar la cancelación a media temporada, porque esta pesadilla de salud no tiene garantía de erradicarse a corto plazo. Liga Norte de México, junto con la desaparecida Liga Invernal del Noroeste, con sede en Nayarit, era refugio de prospectos que tienen en sus filas los clubs de la LMB y que eran futuras estrellas de la LMP. Otros brincaban al beisbol de Estados Unidos.

NOS VEMOS este domingo en la Liga JAPAC, con par de combinaciones entre ganadores de la primera fecha.