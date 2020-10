Tiempo de retos para novatos en LMP 20-21

LA APERTURA DE la LXXVI temporada de la Liga Mexicana del Pacífico se presenta como excelente oportunidad para la ola de novatos incluidos en los rósters de los 10 clubs. Es notable que cada organización tiene en sus filas a una decena de talentos que recibirán la esperada oportunidad de triunfar en este sólido circuito invernal.

CON LA REDUCCIÓN de tres extranjeros, los directivos han recurrido a sus granjas, donde, en algunos casos, aparecen peloteros que tienen tiempo esperando esta oportunidad. No podrán quejarse. Ahora estará en ellos responder en el terreno de juego, exhibiendo buena defensa y, sobre todo, llamando la atención con el bat. Esta LMP sabemos que exige a todos, no hay tiempo para esperar a nadie. Aquí se trata de conseguir resultados a corto plazo, el calendario está reducido a 68 juegos. Dejar de batear en una serie puede costar salir del róster, y quizá ya no regresar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

LLAMÓ LA ATENCIÓN que Guasave, para el primero de la serie ante Culiacán, tenía la docena de novatos, que combinados con los de experiencia han conformado una interesante combinación, que, desde hoy, podemos adelantar que Algodoneros será un equipo a seguir, a no perderles la huella. Vemos un plantel bien armado a la ofensiva, de poder, cuya médula espinal la integran el cubano Erisbel Arruebarruena, Yadir Drake y Jessi Castillo. Se ha dejado sentir la mano del nuevo gerente deportivo, el culichi Alejandro Ahumada.

TOMATEROS HA dejado la receptoría para Alexis Wilson, con el reto de cubrir el hueco que dejó Román Alí Solís, titular en 14 años. No será fácil para el mochiteco cargar con el peso toda la campaña, pero no deja de ser la oportunidad soñada. Las otras dos reservas son novatos, Alfredo Hurtado y Germán Revilla. Tienen en lista a otros peloteros clasificados novatos, al infield Éric Meza, el jardinero Francisco Lugo y los pícheres Guadalupe Chávez, Omar Saiz, Alejandro Chávez y David Gutiérrez. Quizá habrá otros que se puedan agregar y están en turno de espera.

QUÉ DECIR DE la jornada inaugural. En casa de los campeones se extrañó el lleno de 20 mil almas y la fiesta de juegos pirotécnicos, luz y sonido que son habituales. A pesar que la entrada fue de 6 mil aficionados, no se sintió hueco el ambiente, se disfrutó el partido, que fue peleado hasta el último out. También subrayar el trabajo del abridor algodonero Thomas Dorminy, que sorprendió al blanquear en cinco entradas y dejar en dos hits a los campeones y en su casa. Fue justo ganador, apoyado por el cubano Yadir Drake, que conectó jonrón con casa llena al derrotado Manny Barreda y evitó el empate guinda con tirazo al pentágono y fusilar a Michel Wing, que intentaba anotar desde segunda.

DESTACAR TAMBIÉN que Ramiro Peña se mantiene como los buenos vinos: cada campaña luce mejor. El Jugador Más Valioso de la serie final, la del campeonato pasado, empezó caliente, conectando jonrón. El camarero, junto con Sebastián Elizalde, serán de nuevo, junto con el caliente Joey Meneses, los artilleros de mayor peso en el lineup. Del trabajo de Meneses en tercero, ya tendremos más tiempo para analizarlo.

MONTERREY quiere asustar y, por lo pronto, la presentación fue contundente, al aplicar la paliza de la jornada inaugural 14-4 a Jalisco, con ofensiva de 19 imparables. La recomendación del día: que la afición sea responsable y mantenga el cubrebocas todo el tiempo que permanezca en el estadio. Es por el bien de todos. En nuestras manos está que este espectáculo continúe.