Tirso Ornelas quiere la historia, champion bat

audima

TIRSO ORNELAS MURRAY, quiere formar parte de la historia de la Liga Mexicana del Pacifico, al convertirse en calidad de novato, en campeón de bateo. No está lejos de esta supremacía. El jardinero de Mayos de Navojoa, causa revuelo esta campaña, que le permite estar por encima de figuras connotadas, de mayor jerarquía y con etiqueta de grandes ligas. El mocetón de Tijuana, se ha consolidado como líder de bateo con robusto .354 de average.

LA CALIDAD y potencia, que posee junto a su hermano mayor, Julián, estrella de Charros de Jalisco, la heredo de su padre, Julián Tirso Ornelas Fuentes, uno de los mejores peloteros de esta región, en donde, formaparte de la galería de los mejores jugadores de la prestigiada Liga JAPAC de primera fuerza en Culiacán, capital de Sinaloa A sus 16 años, impresiono a los scouts de los Padres de San Diego y compraron sus derechos a los Diablos Rojos del México, en 1.5 millones de dólares. Desde entonces, se mantiene en la organización Californiana, que lo tienen en el sistema de ligas menores en Clase A alta. Se dice y con argumentos sólidos, que es el prospecto más interesante que tiene el beisbol mexicano en camino a un posible debut en la gran carpa. Andy Green , exmánager de Padres, tuvo halagos para el cañonero, avecindado en Guadalajara. Esta grande, tiene fuerza, poder y sorprende su velocidad. En cinco años en las menores, tiene 15 robos, 162 producciones y 19 cuadrangulares.

EN LA MEXICANA del Pacifico, ha sorprendido a todos su consistencia, Ha sido titular indiscutible del prado derecho en 52 partidos, 70 imparables, 15 dobletes, 2 triples, par de jonrones, 33 producciones, doce bases y 27 ponches. Números excelentes, que lo mantienen como pelotero a seguir.

JUNTO CON el líder de jonrones, Kyle Martín y Maikel Serrano, son la parte medular de la ofensiva de mayos, que se enfila a ser el mejor equipo de la campaña. Terminaron en el tope de la primera vuelta y en la parte final del segundo giro, están en la pelea por la máxima puntuación. Y mucho ha tenido que ver el trabajo del zurdo, uno de los consentidos del manager Matías Carrillo.

POR LO PRONTO, sostiene cerrada lucha con el primera base de Ciudad Obregón, Víctor Mendoza, que lo escolta en la pelea por el título de champion bat, con cuatro puntos de ventaja y 24 del tercer lugar Sebastián Elizalde de Tomateros de Culiacán, que, por cierto, va por la sorpresa de una segunda cortona de bateo en su carrera. Faltan tres series, 9 juegos, para saber si será el rey de bateo.

LO QUE, SI debemos remarcar, que Tirso Ornelas, ha sido una de las agradables sorpresas de la temporada y un diamante en bruto que cayó a los Mayos de Navojoa luego de que Ciudad Obregón, no lo valoro, no le tuvo paciencia y lo cambiaron a sus vecinos de Navojoa. Los mayos, tienen a un pelotero titular, de tiempo completo-a menos que ascienda a las mayores-por varios años, y desde luego, que no sufra de lesiones, como ya las ha tenido.