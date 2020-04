Titán, ¿sería atractivo volver a LMP?

EN PLENA ERA del coronavirus, que tiene en terror a todos, no dejan de fluir especulaciones, noticias y proyecciones alrededor del mundo deportivo. En uno de estos casos aparecen los comentarios relacionados con el posible regreso a los diamantes del ex-Grandes Ligas Adrián González. El mismo primera base abrió especulaciones al confesar que le gustaría formar parte del equipo mexicano que asistirá el próximo año a los Juegos Olímpicos. “Deseo estar en óptimas condiciones para buscar una oportunidad. No quiero llegar a quitar espacio a otro jugador si no estoy en buen nivel”, afirmó el millonario nativo de San Diego, California.

EL TITÁN, con futuro asegurado con alrededor de 200 millones de dólares —con Boston firmó por 160 mdd por ocho años—, piensa en la posibilidad de debutar este año en la Liga Mexicana de Beisbol y regresar a Liga Mexicana del Pacífico, en donde defendió, con buenos números, la franela de Venados de Mazatlán en las campañas 2005-2006 (67 juegos, 10 jonrones, 43 fletes y .306 de average) y en 2006-2007 (25 partidos, 5 cuadrangulares, 15 remolques y .307 de porcentaje).

SE RECUERDA su brillante papel en la Serie del Caribe del 2009 en Mexicali, cuando conectó tres jonrones en un juego ante Licey de Dominicana. Esta decisión debe definirla lo más pronto posible, para ver quién le abre puertas.

NO HAY QUE olvidar que el hijo adoptivo de Tijuana no juega desde el 10 de junio del 2008, cuando lo dejó libre su último equipo en las Mayores, Mets de Nueva York. González Sabin desde entonces no ha declarado su retiro del beisbol. El gusanito lo ha mantenido firme. Siente que, a sus 37 años, la experiencia que adquirió en las Mayores por 15 años le queda algo para aportar a nuestra pelota. Por lo pronto, ha levantado polvo sus intenciones de desempolvar los spikes.

HABLAMOS de un tipo que coleccionó 317 jonrones (segundo de todos los tiempos de mexicanos en MLB) tiene doble nacionalidad. Solo superado por Vinicio Castilla con 320, 5 juegos de estrellas, 2 guantes de oro, 13 veces jugador de la semana y que en su debut con Padres de San Diego estableció marca de bateo con 304 de average y 24 jonrones. En 2001, con Boston, participó en el home-run derby, quedó en segundo, atrás de Robinson Cano, de Yanquis, que conectó 11, uno más que el Titán. De por vida en la Gran Carpa (portó franelas de San Diego, Boston, Los Dodgers y Mets), tiene .287, 317 cuadrangulares y 1202 producciones.

POR TODO ESTO, a nuestro juicio, sería atractivo que lo veamos en el beisbol mexicano. Un imán de taquilla que vestiría tanto a LMB como LMP. Solo está en que se anime y cumpla su sueño de una eventual posibilidad de ir a Tokio el año entrante. Usted tiene el mejor juicio.

RECORDAMOS, de nuestros inmortales, a Epitacio “Mala” Torres, el mejor jardinero de todos los tiempos, al cumplir el LXIX aniversario de su muerte, orgullo de Villaldama, Nuevo León. Referente de los equipos Monterrey y Venados de Mazatlán en el beisbol romanticismo de nuestra pelota.

