Tomateros, a salvo y se hundió el crucero rojo

ACOSTUMBRADOS A superar retos, en ocasiones al borde del abismo, no varió para nada el camino de Tomateros de Culiacán en la presente temporada de la Liga Mexicana del Pacífico para garantizar de última hora acceso a la postemporada. Con sufrimiento incluido, los bicampeones, a dos juegos de concluir la campaña regular, ganaron a Venados de Mazatlán para mantener vigentes sus pretensiones del tricampeonato. Se presagiaba lo peor.

HA SIDO UNA temporada irregular. Un equipo que empezó a tener problemas desde el final de la primera vuelta, cuando estuvieron a punto de alcanzar las tres primeras posiciones, perdió el paso y al final quedaron en quinto lugar con marca de 17-15 para seis puntos. A media tabla, abrieron la parte complementaria, con intenciones de mejorar trabajo. Se incorporaron dos brazos de primera línea, Manny Barreda y Manny Bañuelos, pero su inicio no fue halagador. Batallaron los dos exgrandes ligas, pero recuperaron la vertical y cerraron en gran forma, para ser los puntales del staff de pitcheo. Cubrieron, en cierto modo, las bajas de Édgar Arredondo —no ganó— y Aldo Montes, que bajó notablemente su rendimiento, de tal manera que fue enviado al bullpen. Anthony Vázquez, el otro as de la rotación, se mantuvo como el mejor, con 4-0, pero se tambaleó al final. Con todo este dolor de cabeza, lograron invitación a la fiesta grande con récord perdedor de 16-18, para octavo sitio. Es necesario apuntar que esta columna es a dos juegos de cerrar el rol, luego de ganar el primero de la última serie a Charros en Jalisco y dejar sin ninguna oportunidad de que Mazatlán los brinque en la puntuación global.

NO VAMOS A tocar punto por punto el trabajo del equipo, porque las cuentas arrojaran que no se tuvieron los resultados presupuestados. Ahora es borrón y cuenta nueva. El plantel de Benjamín Gil tendrá que cambiar chip, demostrar que están hechos para playoffs. La experiencia de la mayoría de los peloteros será determinante para enfrentar este nuevo desafío. Sabemos, que hasta en las mismas coronaciones recientes, han llegado de atrás, salir a flote cuando están a punto de ahogarse. Ya lo dijo en una ocasión Luis Juárez, estelar de Mexicali, “Tomateros es un equipo que sabe jugar muy bien en enero, en los juegos grandes”. Y a eso le apuesta Benjamín, que mantiene firme su postura, que estarán en la Serie del Caribe de Santo Domingo en febrero próximo. Así es la filosofía guinda bajo el mando del Matador y no va a cambiar. Quizá a muchos no les gusta la forma de dirigir, que aguanta demasiado a los pitcher en momentos de apremio, pero le ha funcionado, es un triunfador. No se le puede recriminar nada, porque te aniquila con cuatro coronas en cinco años.

¿QUE HABRÁ cambios para la próxima campaña?, ¿que algunos peloteros no rindieron lo que se pretendía?, eso está por verse, porque si vuelven a hacer la hombrada de llegar a la recta final y eventualmente levantar el trofeo de nuevo, cambiará toda percepción. Es mejor esperar, pero esos bates callados, ese pitcheo inestable, suele crecerse a la hora cero. Y ese momento está encima, a partir del próximo sábado, en plena Navidad, cuando inicie el playoff con rival y refuerzos por definir.

LO QUE TIENE amargada a la afición de Mazatlán es la eliminación de esta campaña.

EL GIGANTESCO crucero rojo se hundió irremediablemente, curiosamente, al ser vencidos por los mismos verdes, en la misma casa que Cancel incendió.