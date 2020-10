Tomateros está firme y superará retos: Gil

AGRADECIMIENTO: Desde esta trinchera quiero agradecer profundamente la oportunidad y confianza que me ha conferido conjuntamente la Liga Mexicana del Pacífico y SKY para incluirme en el grupo de 30 talentos que transmitirán la próxima temporada de este circuito invernal. Será un privilegio acompañar de nuevo a Juan Ángel Ávila y a José Zazueta en la cobertura de la plaza de Tomateros de Culiacán. Estamos preparados, aplicaremos nuestra experiencia de 30 años en televisión. Muchas gracias.

BENJAMÍN GIL, mánager de Tomateros de Culiacán, tuvo los arrestos para dejar el aislamiento por contagio de COVID-19 y ofreció amena conferencia de prensa virtual con medios de comunicación. De entrada, mostró plena confianza en que la docena de integrantes del plantel que arrojaron positivo en la prueba del virus estarán listos para la apertura de la campaña el próximo 15 de octubre. “Estamos fuertes, preparados y listos para cumplir expectativas y conquistar el décimo tercer título”, apunto el tijuanense.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

ES MÁS, SE atrevió a revelar el posible line-up inaugural: Johny Davis (JC), Jesús Favela o Alan Sánchez (JI), Sebastián Elizalde (JD), Joey Meneses (3B), Efrén Navarro (1B), Ramiro Peña (2B), Guadalupe Chávez (SS), Alexis Wilson (cátcher) y BD pueden ser Michel Wing —será utility— o Érick Meza. El orden, ya lo analizará. El manejo del pitcheo abridor ha contemplado utilizar rotación de seis. Manny Barreda para el de apertura, Juan Carlos Ramírez, Édgar Arredondo, José Luis Bravo, Aldo Montes y espera que estén en óptimas condiciones Danny Rodríguez y Arnold León para buscar la otra plaza.

EL MATADOR, que festeja cumpleaños, dejó claro que Joey Meneses sorprenderá como nuevo tercera base. “Ya teníamos tiempo madurando este movimiento, y es hora de darle oportunidad. Se ve natural, ha mejorado su defensa y cumplirá expectativas. Con Alexis Wilson también tiene fe que responderá. Ha acumulado experiencia, entrenó al lado del mejor cátcher de las mayores, Yadier Molina, con Cardenales. Ha demostrado que puede cargar con la titularidad de la receptoría por Alí Solís. Atrás están buenas opciones, Hurtado, su hermano Hans, Revilla y el novato Hansell López, que ha lucido”, apuntó el piloto guinda.

¿Y RICO NOEL?: “Te mentiría si dijera que no hace falta. Es un gran jugador, lo tenía en mis planes, pero respeto su postura de no jugar”. Tocó el tema de Derrick Loop . Está considerado, pero no de inicio, quizá más adelante para cubrir alguna eventualidad.

EL TRES VECES campeón en cuatro años con los guindas dijo que este contagio, en cierta manera, ha sido mejor antes y no en plena temporada. Ha sido frustrante este brote, pero se enfrenta con responsabilidad y bajo estrictos cuidados médicos. Desconoce dónde y cómo ocurrió el contagio colectivo.

SOBRE SU hijo, el campo corto Mateo Gil, aclaró que recibirá más juego, pero tendrá que esperar su turno, porque el titular es Guadalupe Chávez.