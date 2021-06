Tomateros repetirá extranjeros: Mario Valdez

CON LA APROBACIÓN de extender a cinco peloteros extranjeros la próxima campaña de la Liga Mexicana del Pacífico 2021-2022, abordamos a Mario Valdez Avelar para conocer los planes de los bicampeones Tomateros de Culiacán. Producto del buen trabajo que exhibieron en la doble coronación pretenden mantener en el róster a cuatro de los importados campeones.

ELLOS SON los abridores Anthony Vázquez, Jugador Más Valioso de la serie final con par de victorias ante Hermosillo, el nicaragüense JC Ramírez, que lanza en Taiwán, el taponero Alberto Baldonado, alojado en AAA de Washington y el relevista Derrick Loop. La quinta plaza puede ser del jardinero Rico Noel, siempre y cuando acepte condiciones. No olvidar que la campaña anterior, Noel no firmó al rechazar condiciones económicas ajustadas a la pandemia. El mismo pelotero pidió no jugar, no fue culpa del club guinda. Quizá haya cambiado de actitud y reflexionado. A mi juicio, también es importante hacer equipo, cuidar el vestidor, una de las fortalezas de los 13 veces campeones. De momento el gerente deportivo de Tomateros apoyó incrementar cuota de extranjeros para elevar espectáculo. Aseguró que no tienen un plan B, en caso de no tener acuerdo con el patrullero central. Por lo pronto van a esperar el draft de mexicanos y extranjeros de julio en Hermosillo, para analizar material disponible en la Liga Mexicana de Beisbol.

DE HECHO, Tomateros no tiene prisa por armar el plantel. De hecho, ya lo tienen diseñado. La base serán los campeones de la campaña anterior. El staff de pitcheo abridor seguirá con Vázquez, JC Ramírez, Manny Barreda, Édgar Arredondo —tocando puertas de las Mayores con Arizona—, Aldo Montes y gestionarán regresar al zurdo Manny Bañuelos, que firmó para la liga de Taiwán. Los relevos van con Loop, Sasagi Sánchez, el histórico Óliver Pérez y Baldonado, que van en la línea de fuego.

EL CUADRO se fortalece con el refuerzo procedente de Guasave, Emmanuel Ávila, que cubrirá tercera base. El campo corto, para Guadalupe Chávez, la intermedia de Ramiro Peña, primera base y bat designado lo alternarán Efrén Navarro y Joey Meneses. La protección la brindan Mateo Gil y Luis Verdugo. Los jardines serán del MVP Sebastián Elizalde, Jesús Fabela y quizá Noel u otro importado. En la receptoría destacó Mario, están sólidos, vuelve Alí Solís totalmente recuperado y junto con Alexis Wilson están protegidos con los mejores receptores. Como se aprecia, lucen bien. El ex Grandes Ligasc sonorense argumentó que están abiertos a movimientos, siempre y cuando sean interesantes. No descarta fortalecer el bull pen, porque el pitcheo siempre es bienvenido. Todos estos planes están sujetos a que no haya lesiones u otros imponderables.

SOBRE LA apertura de la temporada no hay fecha fija, porque evaluarán hasta dónde llegarán los peloteros en Ligas Menores en Estados Unidos y postemporada de LMB. El mánager Benjamín Gil será el que dirá la última palabra. Lo que sí es probable es que sea la primera semana de septiembre, para tener un mes de prácticas y empezar el calendario el 5 de octubre.

