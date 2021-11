Urías demostró ser el mejor sin Cy Young

CON TODO Y controversia que levantó la eliminación de Julio César Urías como candidato al Cy Young, dejó en claro que de ninguna manera borró su estupenda temporada, que le permitió ser el máximo ganador de las Grandes Ligas 2021 con marca de 20-3. Las reglas para otorgar esta distinción al pitcher más completo de la temporada en los dos circuitos de la Gran Carpa son precisas y especiales.

NO DEJA SER extraño que el pitcher con más ganador no forme parte de la terna que arrojara al triunfador de este premio en honor al pitcher con más triunfos en la historia de las mayores con 511. A los especialistas de este espectáculo no convencieron los números del zurdo guinda, que extendió con 2.96 de efectividad y 195 ponches en 32 aperturas.

EN CAMBIO, los tres candidatos a esta gema estuvieron por debajo de la marca de más triunfos. Corbin Burnes, de Milwaukee, quedó con 11-5, 2.43 en efectividad y 234 chocolates. Max Sherzer, combinado su trabajo con Washington y Dodgers de Los Ángeles, logró 15 triunfos en 30 apariciones. Busca su cuarto Cy Yiounbg.

ZACKE Wheeler, de Filadelfia, coleccionó 14-10 en ganados y perdidos, 2.58 en PCLA y 247 strikeouts. Estamos de acuerdo que la efectividad y ponches no estuvieron del lado del zurdo de la Higuerita. En parte, a que el mánager Dave Robert mantuvo firme su postura de limitarlo a cinco o seis entradas.

DE CUALQUIER forma, para el beisbol mexicano la campaña de ensueño de Urías quedará marcada para siempre. Ser el primer mexicano en llevarse esta distinción con más triunfos por encima de todas las estrellas y millonarios. Superar en este renglón al referente de nuestra pelota, Fernando Valenzuela, no es cosa menor. Cierto, el Toro de Etchohuaquila fue novato del año, y Cy Young, en su debut en 1981, y el máximo ganador en la Liga Nacional, con 21 victorias en 1986, pero Urías, lo conquistó en la Nacional y americana. A ese nivel se maneja JC.

AL MENOS EN nuestro país se reconoció esta hazaña con el Premio Nacional del Deporte al mejor representante profesional. Lo merecía.

LEJOS DE BAJAR la guardia al orgullo de la Liga Culiacán Recursos, debe disfrutar esta hazaña, que le abre el camino para firmar a corto plazo contrato multianual superior a los 100 millones de dólares. No sabemos si Dodgers, que le debe agradecer la corona mundial del 2020, le mantendrá confianza y en la rotación de abridores. Dejarlo ir a la agencia libre sería una equivocación gigantesca porque cualquier club le tendería las redes.

PARA LA PRÓXIMA campaña será el pelotero mexicano a seguir en busca de una segunda campaña con 20 o más victorias. Debe permanecer en la rotación de brazos estelares de Los Dodgers y por qué no, de nuevo a aspirar a alcanzar esta prestigiada diadema Cy Young.

PARA VOLVER A tener un mexicano con estas estadísticas, quizá nunca se repetirá. En sus seis campañas con Dodgers, este 2021, lo aprovechó a la perfección con temporada completa de abridor y relevista en postemporada.

POR LO PRONTO a descansar un poco, mantenerse sano, aumentar récords para pitcher azteca en las mayores y enriquecer su carrera, de los mejores de todos los tiempos, como Fernando Valenzuela, Teed Higuera y Esteban Loaiza, únicos con 20 triunfos.