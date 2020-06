Venados y Caribe, con todo el apoyo: Benítez

CON LAS DECLARACIONES optimistas del presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, se despejan parte de las dudas en torno al futuro de la próxima temporada de la Liga Mexicana del Pacífico y la Serie del Caribe del 2021. Al parecer, ha reflexionado el popular Químico sobre la trascendencia de este par de espectáculos, lo que significa para el turismo, la sociedad y la economía del puerto.

TODO PARECE indicar que ha dejado en el pasado los conflictos con la familia Toledo Ortiz, dueños de los Venados, a quienes eliminó el comodato y amenazó con dejarlos sin el moderno Teodoro Mariscal por no cumplir con algunas obligaciones establecidas en este convenio. También había amenazado a la Confederación del Caribe de Beisbol que no habría clásico latino en febrero próximo si no accedían a sus exigencias. Ojalá que todo vuelva a la paz, por el bienestar de la afición, del beisbol y salud económica en la Perla del Pacífico, que en tiempos actuales está en decadencia.

AHORA, LUIS Guillermo ha comprendido el tamaño e impacto de estos dos compromisos y ofreció todas las facilidades a sus promotores. Ha garantizado este espectáculo al otorgar los permisos que sean necesarios. Está en la mejor disposición de llegar a un acuerdo. Bien pensado. Solo hay que esperar el fin de mes, para la reunión con el presidente de la Confederación del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera; el titular de la LMP, Omar Canizales; el dueño de los Venados, Antonio Toledo Ortiz, y con el mismo gobernador del estado, Quirino Ordaz.

CON LA APERTURA del Químico Benítez, deben culminar preocupaciones de todos y dejar de lado el cambio de sede de la caribeña a Mexicali o Hermosillo. Todos la queremos en Mazatlán.

EN DONDE LAS cosas no mejoran, es en Grandes Ligas. El Sindicato de Peloteros rechazó de nuevo la segunda propuesta de la MLB para garantizar la temporada recortada 2020. Los jugadores quieren calendario más amplio, sin salarios reducidos. MLB opina diferente. Mientras tanto, el tiempo se agota. Reclaman a dueños de clubes y al comisionado Rob Manfred convenios de transmisión por televisión con Turner Sport. Se habla hasta de 1000 mdd.

SI GRANDES LIGAS y el sistema de las Menores han paralizado, el beisbol en Estados Unidos tendrá presencia con la apertura de la Liga Independiente de la Asociación Americana el 3 de julio, con seis equipos y con aficionados, hasta un 33 por ciento de la capacidad de estadios. El rol de 42 juegos concluirá el 10 de septiembre.

NO EMPIEZA la temporada, y ya tienen problemas de salud con el cuerpo técnico de Mazatlán FC. Uno de sus miembros, sin revelar nombre, salió positivo a la COVID-19, en pruebas médicas a todo el plantel. Es enviado a cuarentena, previo al arranque de pretemporada. Por su lado, el DT, Paco Palencia, no salió del guion de siempre, “Tendremos un equipo agresivo y protagonista”. Ojalá se cumplan sus predicciones.