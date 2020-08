¿Víctor González, nueva joya para los Dodgers?

ES TEMPRANO para proyectar su trabajo, pero sí hay condiciones para ilusionar al beisbol mexicano y desde luego a los Dodgers de Los Ángeles por ese motivante trabajo en su incipiente carrera en las Grandes Ligas del zurdo Víctor González.

ENEL PRIMER año en las Mayores, el nayarita ya consiguió par de victorias en cuatro salidas en calidad de relevista. En su última actuación frente a los Gigantes en San Francisco lució espectacular en blanqueada de 2-0. Ahora tiene los reflectores en su rostro. El triunfo de los californianos fue consolidado por impresionante trabajo de dos entradas y un tercio, al retirar en orden a los siete que enfrentó, adornados con tres ponches.

LLAMADO POR el mánager Dave Roberts como primer relevo y respondió con creces para pensar que se mantendrá el resto de la campaña y por qué no encarar los playoffs, a donde se perfilan los Dodgers como el mejor equipo de la Liga Nacional. Pero nada está garantizado. Ahora, Víctor Aarón es una cuña para el staff de pitcheo, incluido el sinaloense Julio César Urías, que en las últimas dos salidas de abridor ha mostrado inconsistencia que no perdona el piloto Roberts y no se tienta el corazón para removerlo del montículo por exceso de lanzamientos. Tendrá tiempo para recuperar confianza y control, pero debe ser ya.

EL BEISBOL de Grandes Ligas se unió a las protestas por brutalidad policiaca en Estados Unidos contra los afroamericanos que, de nuevo, desencadenaron violencia en la Unión Americana. Se levantaron voces que exigían que se paralizara el deporte profesional como presión y rechazo. El beisbol no cedió. Solo suspendieron actividad un día y siete juegos. Aparentemente vuelve el calendario de este movimiento que inició la NBA.

UNO DE LOS equipos con mayor movimiento en temporada muerta de la Liga Mexicana del Pacífico es Venados de Mazatlán. Ya tienen sus tres extranjeros. El veterano de 16 campañas, Cris Roberson, y Anthony Giasanti, que cubrirán los jardines y también el regreso del cerrador Ryan Newell, que salvó nueve juegos la campaña anterior. Como protección tienen amarrado para la segunda vuelta al estelar Mitch Lively, enrolado en el beisbol de Taiwán.

NO HAY QUE olvidar que en días anteriores anunciaron nuevo personal en el cuerpo técnico. Llegan los coaches de pitcheo Pablo Ortega, ícono de los rojos, y Sergio Valenzuela, quienes ocuparon los lugares del legendario Vicente Romo y Cory Donel. También tendrán a Homar Rojas como coach de bateo y banca por Matías Carrillo, y a Marco Antonio Guzmán para dirigir el tráfico de tercera. También prestaron para la próxima campaña al lanzador Daniel Guerrero a los Charros de Jalisco.

VENADOS APOSTARÁ al pitcheo nacional, cuyo promedio de edad gira sobre los 25 años.

DE ESTE TEMA tapatío se rumora que su emblema, Manny Rodríguez, amenaza con no jugar si reducen el sueldo a la mitad. Eso sí dolería a los Charros.