Dave Roberts, sin respeto para Julio César Urías

COMO MUCHOS aficionados, no entiendo la manera de dirigir del mánager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts. Me parece frío, conservador, sin liderazgo y temeroso. Tiene un equipo de lujo, pero no termina por convencer. Algunos vaticinan que es amplio favorito para llegar a la Serie Mundial y ganarla este año. Sin embargo, tendrá que modificar su estilo de juego, porque corre el riesgo que la armonía y unión al interior del club se desgaste.

LO QUE OCURRIÓ con Julio César Urías en su última salida, le bajaron su bonos y feo, al menos con la extensa afición mexicana y de seguidores en Estados Unidos. No respetó el sacrificio y excelente trabajo del sinaloense ante Diamantes de Arizona, de arrebatarle su segundo triunfo en fila. Con ventaja de 5-1, tras retirar en orden la cuarta, lo removió por Dylan Flore, que con un capítulo se llevó la victoria. El argumento de Roberts es que tenía 78 de los 80 lanzamientos programados.

NADA le costaba dejarlo otra entrada para aspirar al triunfo. Recuerdo que a inicio de la temporada, el mánager hawaiano estableció que Urías tendría oportunidad de iniciar temporada como pícher abridor; que no tendría las restricciones que lo ataron en la campaña del 2019. Es decir, gozaría de más flexibilidad para mostrar su potencial. En la práctica, no tiene estas libertades. Un brazo fuerte, caliente y tirando strikes merece respeto. Cuando los peloteros sufren este tipo de afrentas, provocan malestar, aunque no lo declaren o manifiesten.

ROBERTS TENDRÁ que extremar cuidados a la hora de ordenar estos cambios, porque más de alguno de sus estelares lo reventará y dividirá el vestidor. Si eso ocurre, puede costarle el trabajo. Quizá exageramos en este apunte, pero, repito, si pierdes el respeto a tu gente, lo más factible es que te regresen la pedrada. ¿Este movimiento lo haría con Kershaw en la loma?

ÁLEX VERDUGO responde a Dodgers de Los Ángeles, que lo cambiaron este año a Medias Rojas de Boston. Ha conectado tres jonrones -dos en un juego de fin de semana-, cuatro producciones en 43 turnos. En los dos primeros años con los californianos, en 100 apariciones, pegó dos obuses y empujo cinco carreras. El jardinero de Tucson, de padres mexicanos, es titular del jardín derecho de los Patipálidos, una de las franquicias emblemas de las Ligas Mayores.

QUÉ LÁSTIMA. Los últimos reportes certifican que la lesión en el codo derecho del relevista Roberto Osuna requiere la temida operación Tommy John, que significaría dejarlo fuera esta campaña de Los Astros de Houston. Llegar fuera de forma a la pretemporada, quizá, aceleró este daño en la diestra.

A PESAR DEL RUIDO que ha levantado Rico Noel como medida de presión a la directiva de Tomateros de Culiacán, no pasará de eso. Lo más factible es que lo veamos desde el primer día en el jardín central de los campeones en la próxima campaña de la Liga Mexicana del Pacífico. Ya que hablamos de extranjeros, al parecer quedará sin chamba de inicio Derrick Loop. Se habla que el otro par de importados que interesan saldrá entre los lanzadores Anthony Vázquez, Alberto Baldonado y Juan Carlos Ramírez.

SI SE CUMPLEN rumores, este lunes revelarán el calendario de juegos de la LMP 2020-2021.