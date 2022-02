El BD universal no será suficiente para arreglo

audima

POR LA RADICAL posición en que están montados por dirigentes del Sindicato de Peloteros, creo, que no será suficiente la propuesta inicial de Grandes Ligas, de aprobar el bateador designado universal. Es decir, se extiende esta regla a la Liga Nacional, que evitará que lanzadores consuman turnos y por ende, evitar lesiones múltiples, a la hora que están en la caja de bateo.

EN LA REUNIÓN de este sábado entre Tony Clark -cabeza del sindicato de jugadores- y Rob Manfred, comisionado de MLB y voz de los 30 equipos de las Mayores, se presenta una leve esperanza que haya arreglo y termine el paro laboral desde el 2 de diciembre. La próxima semana se tiene programado la apertura del campo de entrenamiento en Arizona y Florida, pero se mantiene el riesgo de extender la pretemporada y hasta de cancelar la temporada oficial. LA SITUACIÓN está complicada, las dos partes no pretenden ceder y si lo han hecho, no ha sido suficiente para convencimiento global, que satisfaga los intereses de ambos lados. De cualquier modo, esta guerra de intereses a nadie beneficia; al contrario, la industria perdería no solo millones de dólares, sino prestigio y confianza en Estados Unidos y alrededores. Hay que cruzar los dedos, para que este sábado, salga humo blanco y tengamos el mejor beisbol del mundo a partir de marzo. DE CERTIFICARSE el BD universal, será una oportunidad de oro para peloteros veteranos en extender carreras, como Nelson Cruz y el mismo Alberto Pujols, que les permitirá enriquecer sus bolsillos y estadísticas.

EN ESTA LLAMADA temporada baja, las noticias no han aportado impactos. Solo situaciones menores. Una de ellas, que Tampa Bay, no define si construirán estadio nuevo, porque el arrendamiento del Tropicana Field en St Petterburgo, termina el 2027. La propuesta que hicieron a Grandes Ligas de jugar en dos plazas en Florida y Montreal, fue rechazada. Mantarrayas, hay que decirlo, ha sido un éxito en el terreno de juego, pero no en taquilla. Es la vigésima octava franquicia con menor captación de fanáticos. El promedio es de 9000, solo abajo de Miami y Oakland.

CAUSÓ GRAN revuelo la creación de la Universidad de Beisbol en Chihuahua., que, con el apoyo del Gobierno del Estado, será cuna para deportistas, que deseen hacer carrera profesional, en aras de cumplir sueño de llegar a las Mayores. Mario Mendoza, natural del llamado estado grande, forma parte del equipo de trabajo de este proyecto. SE PRETENDE, de acuerdo a lo que leímos, se prepare en todos los aspectos a los talentos, visoreos, scauteos, showecase y que sea semillero para la poderosa Liga Estatal de Chihuahua y del beisbol nacional. Sabemos que hay academias de beisbol, pero será la primera universidad en el país, que atienda especialmente al rey de los deportes. En Pachuca funciona la Universidad del Futbol, que, además, cuenta con el majestuoso salón de la fama del futbol profesional mundial.

OJALÁ que tenga el éxito deseado, que se aproveche al máximo y que sea soporte del crecimiento, desarrollo y expansión del beisbol en México. La sede de esta institución, es el monumental estadio Chihuahua, antigua casa de los Dorados en la Liga Mexicana de Beisbol. No descarten que este ambicioso proyecto, motive a empresarios o autoridades gubernamentales, para regresar al beisbol profesional. Más adelante conoceremos el plan de estudios, financiamiento y equipo de trabajo.

PARA DESPEDIRNOS, recibimos la excelente noticias de que Jaime Blancarte se encuentra en franca etapa de recuperación de salud. Estamos confiados en que pronto tendremos en circulación eficiente ejecutivo de Tomateros de Culiacán