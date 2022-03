Benjamín Gil, en proceso de dirigir en las Mayores

audima

UNA DE LAS noticias que mayor impacto generó en el beisbol mexicano, en vísperas de la próxima campaña en Ligas Mayores, es que el tijuanense Benjamín Gil será coach de primera base de los Angelinos de Anaheim. Cuando en temporada baja, se reveló que el manager, Joe Maddon, lo incorporaba al staff de los exserafines, fue gran triunfo en la carrera del Matador. Regresaba a la franela roja, tras cuatro años de servicio como pelotero y flamante miembro ganador de la Serie Mundial del 2002 ante Gigantes de San Francisco.

HASTA EL MOMENTO, ningún mexicano ha dirigido en la Gran Carpa. Solo acercamientos como coach, entre ellos, Benjamín “Cananea” Reyes, con Seattle; Rubén Amaro, con Filadelfia, y el último, Antonio Pérez Chica, con Arizona. Sabemos que otros aztecas han cumplido otras funciones, pero nadie para dirigir el tráfico en las colchonetas.

ESTA OPORTUNIDAD que recibe el tetracampeón con Tomateros de Culiacán es extraordinaria. Alimenta la proyección, que, en futuro, a corto, mediano o quizá largo tiempo, será el primer piloto en Grandes Ligas con el escudo azteca. Lo que ha hecho en su corta carrera de seis años como estratega es de admirarse. Cuatro títulos en la Liga Mexicana del Pacífico y manager de la selección de México en los Juegos Olímpicos de Tokio. El aprendizaje que adquirirá con Angelinos será invaluable.

SE CODEARÁ con grandes estrellas, como Mike Trout —el jugador más caro— y la sensación Shohei Ohtani —único jugador de dos vías como bateador y lanzador—. Esa experiencia de incalculable valor la recibe en el mejor momento de su carrera. Benjamín cuenta con argumentos necesarios para aprovecharla. Que haya éxito. Si usted está preocupado por el futuro de Gil con Tomateros, no se estrese, ya garantizó que lo tendrán el próximo invierno en busca de la decimocuarta corona que se le escapó en el séptimo juego ante Jalisco.

DESDE AHORA, hay que apuntar que Dodgers de Los Ángeles, serán de nuevo sólidos contendientes de la Liga Nacional y estar de nuevo en la puja por la Serie Mundial. La flamante contratación del primera base, Freddie Friedman, consolida temible line up. El pez más gordo de los agentes libres ha sido capturado por la escuadra californiana, al dejar con la bola en la mano a otros candidatos de chequera amplia, entre ellos Yanquis. Mire USTED qué clase de ofensiva tendrá Dave Roberts. Mookie Betts RF, Friedman 1B, Justin Turner 3B, Max Muncy BD, Will Smith C, Cody Bellinger JC, Trea Turner SS, Chris Taylor o AJ Pullok JI, Gavin Lux en 2B. Al menos en el papel, lucen excelentes. Se espera que sus abridores estrellas, Clayton Kershaw, que lo mantendrán otra campaña y el más ganador de la temporada anterior con 20, Julio César Urías y Walker Bühler, ofrezcan temporadas mágicas.

LO QUE SÍ extrañarán los blanquiazules, al menos a inicio de campaña, es que el millonario y abusador de mujeres, Trevor Bahuer, se mantendrá fuera de los diamantes, al extenderse licencia administrativa conjunta, de MLB y Sindicato de Peloteros, hasta el 16 de abril. Ya libró a la justicia de acusaciones de violencia doméstica y sexual, pero sigue sin librar las sanciones cupulares de esta industria.

MIENTRAS tanto, continúan los entrenamientos de pretemporada; y la incógnita para el beisbol de casa, saber cuántos aztecas abrirán el opening day el 7 de abril, encabezado por el orgullo de La Higuerita, JC Urías, con Dodgers.

EL QUE PARECE resignado a quedar de nuevo fuera del radar de las Mayores es Roberto Osuna, que sigue congelado y no tendrá más remedio que trabajar en el verano por segundo año don Diablos Rojos del México. Ojalá que volteen a verlo, porque su potencial sigue siendo de MLB.