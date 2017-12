Felices los cuatro. Las aspiraciones políticas del senador Aarón Irízar a la diputación federal en la que participaría en las próximas elecciones movería varias fichas en las suplencias. A decir del diputado federal Germán Escobar, él subiría a la senaduría y a su vez la regidora Dalia Selene Mayorquín, del cabildo de Mazatlán y mano derecha de Escobar, se quedaría con la diputación. Lucía García, quien es la suplente de Selene Mayorquín, se quedaría con la silla de la regiduría priista, de esta manera, todos tendrían sus nuevos puestos asegurados al contender el senador Irízar, quien ya se destapó ante medios estatales.

Dónde quedó el respeto. Donde el respeto ni se gana ni se otorga es entre algunos funcionarios del Ayuntamiento de Mazatlán, en específico entre el alcalde Fernando Pucheta y la directora de Inmujer, Judith Ornelas. En innumerables ocasiones y frente a los ciudadanos, Pucheta ha albureado a la funcionaria y hablado en doble sentido temas de índole sexual, cuando se trata de una persona que representa a las mujeres mazatlecas y pide respeto para las mismas. En este contexto, sería conveniente que la funcionaria que lleva el mensaje de la no violencia física ni verbal hacia las mujeres debería de pregonar con el ejemplo y asumir una actitud de acorde a su investidura.

Qué ocultan. La polémica en torno al colapso del tiburonario continúa a casi un año de su desgracia. El abogado Leonel Gómez Llanos, defensor del director de Obras Públicas Municipales en la administración de Carlos Felton González, Sergio Wong Ramos, reveló detalles de la investigación, tema del que la síndica procuradora Loúrdes Sarabia no quiso hablar. El alcalde Fernando Pucheta evadió el tema bajo el argumento de que no podía hablar sobre ello. La demanda del abogado es que la síndica no procede pese a tener pruebas para investigar a fondo el incidente que provocó el colapso de una obra a la cual le invirtieron alrededor de 80 millones de pesos y que solo estuvo poco más de un mes en funcionamiento. Por lo pronto, solo queda esperar cinco largos años para que la información del caso se haga pública, ya que el gobierno de Fernando Pucheta le metió cadena y candado al expediente para que no se sepa nada de ello.

Presión por vicefiscal. Pasan las semanas, está a punto de concluir el año, y el fiscal general del Estado, Juan José Ríos Estavillo, no ha designado al vicefiscal Anticorrupción, que es una de las principales demandas de la sociedad para que comience a trabajar en el combate a la corrupción de servidores públicos y se transparente y cuide el erario. En un panel en el que participó en Coparmex, Ríos Estavillo reconoció que ya tienen en análisis varios perfiles, y que en poco tiempo dará a conocer el nombre del elegido, pero no aclaró para cuándo. Todavía falta que el Congreso elija al Comité de Selección, que designará a los integrantes del Consejo Anticorrupción, tema que deberá ser abordado a inicio de año.

Sin programación. Hasta el momento, Sinaloa no está en el radar de los precandidatos, ya que no se tiene programada la visita de ninguno de ellos. Andrés Manuel López Obrador ha visitado en varias ocasiones el estado, pero Morena no sabe cuándo vendrá; Ricardo Anaya ha visitado pocas veces el estado, pero no es el preferido de los panistas sinaloenses; y José Antonio Meade seguramente vendrá ya que se haya hecho todo el reparto de las candidaturas y no haya rebeliones por quienes no hayan sido beneficiados por el dedazo para esta elección