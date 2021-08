Felicidad a futuro.

¡Hey! Hola de nuevo, te mando un gran abrazo con su sana distancia, espero que esta semana haya sido agradable, te escribo esperando que esta opinión te guste

Quiero platicarte sobre la depresión y la ansiedad en los jóvenes sobre su futuro después de la etapa de la preparatoria, estudiar la universidad, no estudiar, que estudiar, todas esas dudas solo puedo responder con esto, tu decisión tiene que hacerte feliz, si no eres feliz no podrás hacerlo en un futuro.

Si recuerdas la semana pasada te hable sobre el concepto de salud, que te lo recuerdo.

Según la OMS

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”

Entonces no solo un golpe físico o una simple gripe es enfermedad, que tu salud mental este comprometida es una enfermedad que afecta tu salud.

Ahora bien, ¿qué es ansiedad? Buscando en internet nos dice: “Estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad”

Y ahora su contraparte la depresión es según la Organización Panamericana de la Salud: “La depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas, durante al menos dos semanas”

La pandemia provocada por el virus covid-19 ha aumentado los casos de estas enfermedades en un gran número, y esto es un gran problema, porque afecta la productividad de las personas y su salud emocional.

Ahora conociendo estos conceptos te hablare del miedo que tenía cuando estaba a menos de un día de empezar mi vida de foráneo, vivir solo, sin mis padres, conocer a gente nueva y el mayor miedo, será que podré mantenerme en esta carrera hasta el final o si me gustaría la carrera que escogí.

Bueno ahora te cuento esto, pude superar mis miedos y seguir adelante, todavía no puedo decir que ya triunfé, pero sigo adelante, me siento feliz, y estoy por empezar mi 3er año en medicina.

Ahora tú que estas por elegir tu futuro te digo, la depresión por no saber que hacer con tu vida no es algo normal, es el algo que tienes que atender, no siempre se puede superar las cosas por si solas, si algo te está afectando demasiado déjalo, si la carrera que elegiste no te hace feliz, déjala y cambia por lo que, si te hace feliz, no dejes que la presión del que dirán afecte tu salud emocional.

Muchos compañeros sufren la ausencia de sus padres, uno de mis compañeros de la escuela me contaba que en su primer año sufrió de una gran depresión que lo afectaba en sus estudios, que lo hacía sentirse enfermo, pero conoció amigos, conoció personas, empezó a afrontar los problemas y pudo salir adelante. Pero no solo así se resuelven estos problemas.

La terapia se ha convertido en una gran solución a los problemas emocionales que afectan a las personas ya que se ha demostrado que una falta de salud emocional ha llevado a grandes problemas de eficiencia en los trabajos y en las vidas de las personas, hoy en día, hay muchos psicólogos a los cuales puedes acudir para atenderte, no tengas pena, créeme te ayudara a sentirte mejor contigo mismo.

Y bueno, si no estas estudiando, también te digo esto, la actividad que sea que estés haciendo te tiene que hacer sentir feliz, el ambiente laboral, tu forma de ser en tu trabajo te tiene que hacer sentir satisfecho. Entre más feliz seas en el lugar donde trabajes, disfrutaras el día laboral y te sentirás mejor. También hay que recordar que no todos los días siempre serán excelentes, hay días buenos y malos, pero siempre hay que tomar una lección para crecer a futuro, a lo mejor hoy lees esto como un simple empleado, pero en un futuro a lo mejor y serás un emprendedor, disfrutando tu trabajo.

Recuerda para que tengas una Salud completa, que para ayudar a la solución de tu problema emocional debes sentirte en confianza para que hables de la situación.

Si te sientes en confianza habla tu situación con tu persona más cercana y que te haga sentirte resguardado por él, espero y esto te pueda ayudar a seguir adelante y recuerda busca la felicidad a futuro, no te quedes reprimido por tus sentimientos y emociones.

Te escribo la próxima semana, te saluda, el discípulo de Hipócrates.