Como dijo el chino: ¡Estoy asombrado! Podría decir que no es extrañeza, pero, en verdad, para mí es una sorpresa, que me quedo en pasmo, estupefacto. Diez equipos, sí, 10, en la categoría Novatas del Softbol Femenil de la Nueva Era. Un logro exquisito, excelente, por la expansión. Y todo es un trabajo logrado a la medida. Es en base de un esfuerzo de un tiempo a la fecha, que como impulsor de este deporte no ha cejado en su empeño por engrandecerlo.Rosario Alberto “Chico” Leyva ahí tiene ese premio por su trabajo, empuje e impulso de esta disciplina. Y no puede decir el clásico: “Todo se lo debo a mi mánager”. ¡Él se lo ha ganado a pulso! Recordamos cómo en años anteriores estuvo batallando para su organización. Trabas, problemas, conflictos, contrariedades, pero ha salido a flote. Todo tiene su premio, y nuestro amigo y compañero ha realizado parte de esa fantasía. Nuevas chicas en un deporte, que, en verdad, irá creciendo.Y a propósito de mallunos, maliotis, cachimiris, -traducción- “Quisiera que me quisieras como yo te quiero”. ¡Ai´sí! Todo esto, -al estar escribiendo- me trae los recuerdos de aquellos años 80, en el inicio de este bello deporte en la rama femenil. Alborotó el cotarro y puso a más de un ama de casa a dejar la escoba y las cazuelas para irse a tomar el guante, el bat y las pelotas, para jugar un deporte que llegó para quedarse. ¡Enhorabuena, felicidades, y que siga la fiesta! ¡Andiké!