Felicitaciones hoy en su 74 aniversario

No son tantos como aparecen, ya que cada uno de los 74 años vividos han sido 365 días de amor, alegría, bienestar y momentos felices… La felicidad no se puede ocultar, por eso siempre vemos sonriente e irradiando alegría a la señora María Elena Rendón de Raygoza, quien precisamente este día cumple años… Su esposo, licenciado Jorge Raygoza, y sus hijos, Jorge y Karla, la rodearán de atenciones y de amor este día, que es solo el comienzo de un año grandioso para María Elena…. Feliz cumpleaños, señora…

Otra dama encantadora que figura en nuestra lista de afectos, Alicia Katten de Ayón cumple años hoy… Hace tiempo que la querida amiga no siente el ánimo suficiente para estar de fiesta… Años atrás ha perdido a su compañero de vida y con el viaje eterno que emprendió su esposo, don Ramón Ayón, también se fue su alegría de vivir… El tiempo ha sido su aliado y poco a poco está recuperándose de esta sorpresiva pérdida…

Sus hijos están siempre a su cuidado y en este día especial la colmarán de atenciones y de amor… Aquí están Rubén y Ramón Ayón Katten y los nietos amados… En Monterrey reside su hija Alice, que cada vez que sus actividades profesionales se lo permiten, viaja a esta ciudad para brindar compañía a su querida mamá… Las amigas de siempre de la señora de Ayón la visitarán en su hogar para saludarla y felicitarla… Lichita: de lo más profundo de mi corazón te deseo feliz cumpleaños…

Cumpleaños…

Hoy me toca enviar el más emotivo de todos los mensajes de cumpleaños para una persona muy especial: Gildardo Vega Rosas… Espero que continúes por el camino de la rectitud y de la vida buena… Imagina que este año es tu mejor año porque, cómo no va a ser así, si este año me convertirás en abuela… ¡Felicidades hijo!...

Qué interesante el contenido de la invitación a las Bodas de Diamante de don José de Jesús López y doña Esthela Cota de López, quienes presumen haber sido de las primeras parejas que se casaron en el Santuario Guadalupano cuya unión fue bendecida por el padre Rafael Medina Santana… La pareja renovará votos matrimoniales el día 30 de este mes…

En las participaciones vienen impresos 6 consejos para llegar felizmente a los 60 años de casados: El silencio, cuando tus palabras hieran… La paciencia cuando tu cónyuge sea descortés… La sordera cuando se trate de un chisme… La comprensión ante las dificultades… La prontitud ante los deberes desagradables… Y la valentía cuando sobreviene el infortunio…

Ya que “el amor es una canción que se debe cantar a dúo y con la misma intensidad… Será?... Dos hijos acompañaran a los esposos celebrantes, Bruno y Catalina, con sus respectivas familias…

Reflexión: El amor, a los jóvenes los hace vivir, a los adultos soñar y a los ancianos suspirar"…