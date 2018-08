Felicitaciones para EL DEBATE

Hoy, en este espacio nos vamos a poner como esas mamás y/o papás que orgullosos presumen las calificaciones que obtuvieron sus hijos. De esos que cuando hay reunión familiar, con legítima satisfacción le hablan al chamaco y le dicen “a ver, enséñales aquí a tus tíos, a tus primos, tu boleta. Puros dieces sacó”. Así estoy yo, le presumo que EL DEBATE, la casa editorial en la que comencé hace algunas lunas esta encantadora aventura que es el periodismo, es finalista en el concurso Excelencia Periodística 2018, que organiza la Sociedad Interamericana de Prensa.Le explico el porqué es de presumir ese logro en particular: el concurso Excelencia Periodística lo instituyó la Sociedad Interamericana de Prensa para “estimular la excelencia periodística y la defensa de la libertad de expresión en el continente”, en esta edición recibió más de mil postulaciones a obtener el galardón o las menciones de honor que concede. Con base en un exhaustivo análisis de los trabajos, la Sociedad Interamericana de Prensa presenta su lista de finalistas. Aparecer en ella, por sobre más de mil convocados, ya es un premio al esfuerzo. EL DEBATE está como finalista en la categoría de caricatura y en la de cobertura de noticias por internet.En caricatura el nominado es Jesús Ignacio Pérez Valenzuela por el trabajo Rampante. Jesús Ignacio comenzó muy, muy joven en ese difícil género que es la caricatura. Difícil porque no solo hay que tener aptitudes para el dibujo, hay que desarrollar un estilo propio en el trazo y a la vez debe contar con una capacidad de síntesis insuperable. Resumir en un dibujo todo un tema, con las diversas opiniones de quienes son sus protagonistas, y que resulte, además, jocoso y reflexivo para el público es tarea sumamente complicada; que ese trabajo destaque por sobre miles más es, ciertamente, un triunfo en sí mismo. En la cobertura por internet, EL DEBATE se colocó como finalista por la cobertura a los sismos en la Ciudad de México y en Oaxaca. Se dice fácil, pero lograr esos resultados es producto de un trabajo colectivo, organizado con precisión quirúrgica. Coordinar las individualidades no es tan sencillo como aparenta, y menos cuando se trata de cobertura en internet. Zygmunt Bauman fue un filósofo polaco quien expresó: “Es estéril y peligroso creer que uno domina el mundo entero gracias a internet cuando no se tiene la cultura suficiente que permite filtrar la información buena de la mala”. Ello cobra particular relevancia en el caso de las noticias. Diversos estudios coinciden en que cada minuto se realizan 2 millones de consultas en Google. Imagine el trabajo que representó estar al pendiente de la información que se generó durante los sismos, verificarla, ordenarla, jerarquizarla y compartirla en forma de noticia para una población que dentro y fuera del país demandaba información fidedigna y la demandaba pronto, en tiempo real.Por ello es que me instalo como esas mamás que le piden al niño presumir sus logros. Felicitamos a Jesús Ignacio Pérez, así como a reporteros, editores y todo el equipo comandado por Andrea Miranda, deseando que el esfuerzo coordinado continúe dando buenos resultados. ¡Salud!Gracias por leer estas líneas. Comentarios y etcétera por favor en adosdetres@hotmail.com. En Twitter nos seguimos en @MarisaPineda. Que tenga una semana con mucho por celebrar.