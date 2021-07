Felipe Juárez busca regresar a dirección del Deporte para hacer entrega-recepción

Imagen. Algunos observan que el coordinador de Programas Federales Integrales en Sinaloa, José Jaime Montes, le está interesando dar a conocer lo que hace. Para eso, está usando las redes sociales y aceptando las entrevistas que le solicitan. Su conducta es muy diferente a la que había tenido desde que asumió esa responsabilidad. Su discreción, estar en las sombras, era lo que lo distinguía. Incluso, recibió críticas de algunos priistas de que no se sabía nada de él. Montes Salas no cayó en provocaciones y siguió trabajando sin hacer alarde de la labor que realizaba. Sin embargo, en la segunda mitad del gobierno lopezobradorista parece que eso ya es historia. Ahora es más comunicativo. Por ejemplo, ayer subió a las redes sociales que había estado en reunión con el comisionado nacional de Pesca, Octavio Almada, y mientras viajaba a la capital para desahogar su agenda llevaba a cabo una reunión virtual con personal de Sadermx para ver lo del programa “Producción para el Bienestar”. No faltó quién sospeche que Montes esté pensando en el futuro.

El trámite. Martín Vega Álvarez y Elizabeth Chía, diputados locales electos del Partido Sinaloense en el Distrito 01 de El Fuerte-Choix y de Ahome-Guasave, respectivamente, se registraron ayer en el Congreso del Estado. Lo hicieron junto con los otros seis legisladores electos en la entidad de ese partido, quienes fueron acompañados del líder estatal Héctor Melesio Cuen Ojeda. Los atendió el secretario general del Congreso, José Antonio Ríos Rojo. Vega Álvarez y Chía salieron del recinto legislativo, junto con los demás, con un compendio de leyes para que las estudien antes de la toma de protesta el 1 de octubre. Con el número de diputados locales que obtuvo el PAS, muchos aseguran que ahora sí salió ganón Cuen Ojeda al decidir amarrar la alianza con Morena.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: La consulta que viene y la participación de todos… hasta de los “aspiracionistas”

La posición. Por cierto, hay expectación sobre la decisión que tome Cuen Ojeda sobre la definición del coordinador de regidores en la comuna ahomense. Está entre Marysol Morales y Carlos Roberto Valle Saracho. Dicen que Morales es la viable porque representa al partido en el municipio, pero Valle Saracho se pegó como lapa al presidente estatal del PAS y es cercano al alcalde electo Gerardo Vargas Landeros. Sin embargo, quienes saben aseguran que la decisión será exclusivamente de Cuen Ojeda. En donde sí llevará mano Vargas Landeros es en la designación del coordinador de los regidores de Morena. Se habla que de una vez Antonio Menéndez ni se alborote por esa posición, la cual quiere. Serán las bancadas que tendrán coordinadores porque los otros regidores son únicos.

Decepción. Algo tiene que hacer el director de Vialidad en Ahome, Javier López Tostado, porque sus agentes andan que no creen en nadie. Las quejas de su conducta saltan por todos lados, ya que más que orientar o infraccionar a los automovilistas por alguna falla, inventada o real, lo que hacen es otra cosa. Andan alzados, crecidos, reflejo de un gobierno municipal que no cumplió con las expectativas de los ahomenses. Están en el Año de Hidalgo, pues. Muchos dicen que vale más que López Tostado meta en cintura a sus “muchachitos” para que no hagan una que le tumbe su permanencia en el puesto en el nuevo gobierno municipal.

Leer más: Claudia: ¡pre-si-den-ta…!

Voracidad. Dicen que Felipe Juárez quiere regresar a la dirección del Instituto Municipal del Deporte en Ahome para firmar unos documentos que quedaron pendientes, como si no hubiera tenido tiempo para hacerlo cuando se fue por la candidatura de Morena a la alcaldía. Esto no causara ruido si no es que se menciona que quiere hacer la entrega-recepción. Sólo que sea la que faltó hacer con Fernando “El Cochulito” Montiel porque para la del nuevo gobierno está en chino que Chapman lo reinstale.

Síguenos en