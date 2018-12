Feliz Navidad para toda la raza del futbol local

Esperando que hayan pasado una de las mejores Nochebuena al lado de sus familias, hoy les deseamos la mejor de las navidades a toda la raza futbolera de Culiacán y todo el mundo.

Sabemos que nadie tiene asegurada la eternidad, pero si nos gustaría que a todos los amigos que apreciamos y toda la gente haya amanecido con salud y cargando las pilas para tratar de cerrar el 2018 con todo el ánimo para la siguiente semana.

Mientras muchos tienen la fortuna de descansar este día o dormir a pierna suelta las 24 horas, en el caso de los integrantes de la Liga de la Careada de los Jueves la situación no es así, ya que hoy desde muy temprano cargarán la camioneta con los juguetes que se donaron durante la Vl edición del Juguetón, para ir a entregarlos a los niños de escasos recursos.

La parada será en el famoso Álamo de la vecina sindicatura de Aguaruto, a partir de las 10:00 horas, donde deberán presentarse las familias y sus hijos que fueron anotados en el padrón que fue elaborado por la señora Yolanda Martínez y el promotor Cruz Ibarra, con apoyo de otras gentes.

Ellos tendrán preferencia en la entrega ordenada de regalos, pero se abrió la opción de que si hay excedente se le entregara a aquellos niños que no hayan alcanzado entrar a la lista. Cabe destacar que el premio principal del Juguetón de hoy será la rifa de 16 flamantes bicicletas para niños desde los 5 hasta los 10 años. Por allá nos vemos esta mañana de navidad en el Álamo de Aguaruto.

Mucha lentitud. Es la que está mostrando la directiva de los Dorados en el sentido de ver quienes serán los refuerzos para el torneo de la Liga de Ascenso que arrancará en los primeros días de enero del 2019, y la ratificación del cuerpo técnico.

A estas alturas, la mayoría de los clubes que conforman la Liga de Plata ya tienen todo definido en cuanto a su plantilla; sin embargo, aquí con El Gran Pez la situación luce muy diferente y dudamos de que para el arranque pueda contar con cuadro sólido.

Pero esto no nos debe sorprender, porque es la forma como ha trabajado en los últimos años la gente de pantalón largo y la que no deja de jactarse de que el club sinaloense es uno de los máximos ganadores de finales en su división, más no habla de que también es el puntero en los descensos más veloces.

La cáscara . Para pasado mañana se está armando la cáscara del recuerdo en el campo uno de la Sagarpa, cuyo principal objetivo es el de recordar cómo inició lo que hoy es la Liga de la Careada de los Jueves. La invitación es para todos en general, y que tengan una edad de los 50 años en adelante a partir de las 14:00 horas. Jugarán los primeros 22 que se reporten con playeras blancas y azules, y si sobra gente entrarán de reta, tras 25 minutos de juego. Ya hay muchos interesados en asistir en prueba de que la actividad futbolera es todo el año entre los pioneros jueveros.