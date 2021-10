Feliz cumpleaños papá

A lo largo de tu vida vas dejando enseñanzas, amor y un mundo de valores inquebrantables que demuestras a cada persona que se te acerca

Como todos los domingos, me retuerzo un poquito la cabeza pensando sobre qué hablarles los domingos. Y para mi buena suerte, este domingo cae en una gran fecha, el cumpleaños de mi papá.

Papá, puede que no te haya comprado regalo, pero qué mejor que una columna con palabras impresas que estoy segura de que mi abuela va a guardar. He hablado muchas veces del Mario político, Mario candidato y Mario como papá, que la verdad en los tres ha sido una persona excelente. Pero dejando eso a un lado, esto es más que nada para felicitar a Mario Zamora como un todo: papá, persona, hijo y amigo, y no solamente del sesgo de mis ojos y mi corazón, pero sí de la gente que te quiere. Como mis abuelos, o más bien tus papás: “Para nosotros, Mario nuestro hijo ha sido una gran bendición excelente, un hijo cariñoso, familiar, pendiente a nosotros, generoso, nos sentimos muy orgullosos de él, siempre firme en sus valores y principios. Muy agradecidos con Dios por nuestros hijos”. Y también un mensaje de tu esposa: “Mi Mario adorado, el amor de mi vida, que cumplas muuuuuchos años más, soy la esposa más orgullosa de este mundo, gracias por esta familia tan bonita que tenemos y por hacerme sentir siempre tan querida. You are A!”. También está la parte de Mario como hermano, que solamente mi tía Fale pudiera describir: “Cuando se crece en una familia chiquita, como la nuestra, donde no hay hermanas ni más hermanos para convivir y compartir, tu único hermano, y menor! Se convierte en tu único compañero de vida, tu cómplice, tu confidente, tu más amigo; tu red de contención y puente para llegar a sueños y lugares que se imaginan en la infancia. Es como la otra parte de ti y en mi caso, muchas veces lo sentía mi hijo, mi responsabilidad y mi asunto por ‘cuidar y proteger’. Por ello, aunque cambien las circunstancias y escenarios, siempre, yo le desearé a mi único hermano, mi hermano chiquito, que sea inmensamente feliz, que la dicha le atrape siempre y que su buena estrella lo ilumine por donde vaya. Pero sobre todo, le desearé eternamente, que Dios, habite en su corazón ¡Felicidades, Mario!”. Y bueno… aunque también eres para mí un amigo, de las palabras de una amiga que te conoció antes que yo, mi tía Claudia: “Es el mejor amigo que hay y que respeta a su familia, sobre todo, sabe quien es. No pelea ni alega, siempre busca la solución para todo”. Por donde la veas papá, eres un gran hombre, como papá eres un ser excelente, y más que nada eres un gran ejemplo. A lo largo de tu vida vas dejando enseñanzas, amor y un mundo de valores inquebrantables que demuestras a cada persona que se te acerca. No me queda más que felicitarte papá por un año más de tu vida. Esperemos se nos den muchísimos más juntos. Sobre todo poder compartir más experiencias; ya sean más campañas, más cumpleaños, bodas, o más graduaciones, siempre estaremos felices de acompañarte en el camino, y que nos acompañes. Feliz cumpleaños papá, te deseamos todos los que te queremos, mis hermanos y yo somos privilegiados de poderle decir a este gran hombre “papá”. Y con mucho amor...Ana en Rose.

“Feliz cumpleaños papá, te deseamos todos los que te queremos”