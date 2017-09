Feliz fin de semana con rumorama.com

Coral Gables, Florida (VIP WIRE).- “El matrimonio sin amor trae consigo el amor sin matrimonio”… Catón.--o-o-o-o-o-estamosenbrazosdeirma.com… Irma sigue bailando su rumba allá arriba (a ella tampoco le gusta el reguetón), atemorizando todo por donde ha pasado y pasa. Ella es enorme, con un solo ojo y orina todo lo que encuentra a su paso, hasta a 800 kilómetros de la redonda. Anuncian que hoy sábado al amanecer, comenzará a llegar a Miami su orina en forma de furia, y que podríamos estar a merced de ella hasta el lunes. Desde el jueves han cancelado vuelos, y los aeropuertos del área, Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach, amanecen hoy cerrados. En las gasolineras han habido colas tan largas desde el jueves, que se necesita entre hora y media y dos horas para llegar a recibir el combustible… La esperanza tiene fama de tonta, pero ella es la esperanza…: “Después de la tempestad viene la calma”…eldestripadoresahoraelcolabrador.com… Los peloteros de los Marlins, que están jugando en Atlanta (jueves, viernes, sábado y domingo) y en Philadelphia (martes, miércoles y jueves), viajan todos con sus familiares con los gastos pagados por el propietario saliente, Jeffrey (El Destripador) Loria. Pero en este caso es más bien “El Cooperador”. La decisión de que fueran todos juntos, obedece al deseo de que los jugadores no estuvieran preocupados por la invasión de Irma. Muy bueno el detalle, míster Loria, como para recordarte siempre, muchachón.Letrero en una autopista saliendo de Miami hacia el norte…: “GO HOME, IRMA… YOU’RE DRUNK”.losvientosylosyankees.com… Los Yankees no esperaban problema alguno para los tres juegos de ayer, hoy y mañana domingo de visitantes en Arlington, Texas. Pero sí temen haya inconvenientes en St. Petersburg, donde deben inaugurar serie de tres choques, el lunes, aún cuando esa área se supone será de las menos afectadas por Irma. Los planes son viajar el lunes a Tampa, para un juego el martes y dos el miércoles; si no pueden volar el lunes, lo harían el martes para jugar dos veces el miércoles, y dejar el otro compromiso para el futuro. Tradicionalmente, los equipos de Grandes Ligas han sido muy prácticos y capaces para este tipo de emergencias.todosalertas.com… Bigleaguers, scouts, agentes de peloteros, ejecutivos y jefes de clubhouses me han llamado preocupados por las predicciones, y para ofrecer “todo lo necesario para evitar problemas personales”. Es interesante ver y oír cómo todos los empleados de los gobiernos estatales y municipales están a disposición de la emergencia, dentro de un plan muy bien organizado. Sin embargo, ya hay un muerto, un caballero que reforzaba sus ventanas y cayó a la calle desde un sexto piso.NOTA.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú. [email protected] @juanvene5