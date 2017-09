Feliz fin de semana con rumorama.com

Coral Gables, Florida (VIP WIRE).- “Mi vecino hace solo apuestas mentales… Ayer perdió la mente”… Pacomio.--o-o-o-o-o-despreciado.com… José Altuve jamás habría jugado, al menos en Grandes Ligas, de haberse encontrado con mánagers de la opinión de Connie Mack. Porque ayer se cumplieron 123 años del debut en Grandes Ligas de Bobby Wallace, desechado por Mack, quien estaba en su primer año dirigiendo, con los Piratas, 1894. Simplemente le dijo que con cinco pies ocho pulgadas no podría jugar en las Mayores. Altuve aparece registrado con 5’-6’’, aun cuando la mayoría de los scouts creen que mide en realidad 5’-5’’, la misma estatura de Fred Pateck, shortstop de Piratas, Royals y Angelinos durante 14 años, 1968-1981.cooperstown.com… Pero no todos los mánagers de aquellos años pensaban como Mack, lo que le salvó la vida de bigleaguer a Wallace. Los Arácnidos de Cleveland andaban buscando un pitcher, y Wallace se ofreció…: “¡Ey! ¡Yo también soy pitcher! En la tarde del 15 de septiembre de 1894, el shortstop Bobby Wallace fue presentado a la sociedad de Grandes Ligas uniformado con los colores de Cleveland frente a los Bravos de Boston. Permaneció como lanzador durante cuatro temporadas y dejó record de 24-22. Pero en 1899 su insistencia lo premió nuevamente al ser contratado como shortstop por los Perfectos de San Luis, con quienes permaneció durante 20 años, en los cuales fue regular en dos mil 383 juegos, exhibiendo habilidades muy especiales para la posición. Bateó para .268, 34 jonrones y mil 121 carreras impulsadas. En 1953 fue elevado al Hall de la Fama.alasdieciséis.com… Óliver Pérez, uno de los lanzadores mexicanos de mayor vida en la historia de las Mayores, termina ahora su temporada 16 de bigleaguer, con marca de 69-86, 4.45 y tres salvados. Ha usado siete uniformes: Padres, Piratas, Mets, Marineros, Diamondbacks, Astros y Nationals… Óliver es el orgullo de Culiacán…caraqueñoalzado.com… El relevista zurdo y caraqueño Luis Avilán (antes Bravos, ahora Arrogantes Dodgers), tiene la asombrosa efectividad de 1.31, porque solo le han anotado tres carreras limpias en 20.2 innings; y todos los bateadores que ha enfrentado desde El Juego de Estrellas le batearon apenas para 197. De paso, el bullpen de los Arrogantes disfruta de la mejor efectividad colectiva de todos los grupos de relevistas de la Liga Nacional, 3.30. Por algo siguen ahí, camino a la postemporada.realidadecalcetinescolordos.com… Y si hablamos de pitcheo, el joven de 28 años Drew Pomeraz ha respondido a las esperanzas que en él tenían los Medias Rojas, ya con record de 16-5, 3.28, después de mil 591 inning lanzados… ¡Vas bien, muchacho, vas bien!NOTA.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.