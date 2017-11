Feliz fin de semana con rumorama.com

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Por supuesto que mi swing es grande, como grande es todo lo mío. Bateo a lo grande o pierdo a lo grande. Me gusta vivir a lo más grande que puedo”… Babe Ruth.

multimuchisimillones.con… Los campeones, Astros de Houston, están valorados en mil 450 millones dólares. Poco menos de la mitad de eso habrán de pagarle a Giancarlo Stanton y Shohei Ohtani en conjunto, al uno por el resto de su contrato, al otro por la negociación que lo traerá de Japón. En el caso del japonés, falta aprobar algunas reglamentaciones acerca de los peloteros de ese país tan jóvenes, 23 años.

chimorreollinario.com… Ahora, si los Astros tienen ese valor, según Forbes, ¿cuál es el de los otros 29 equipos?...: Yankees, tres mil 700 millones… Arrogantes Dodgers, dos mil millones 750 mil… Medias Rojas, dos mil 700 millones… Cachorros, dos mil 675 millones… Gigantes, dos mil 650 millones… Mets, dos mil millones… Cardenales, mil 800 millones… Angelinos, mil 750 millones… Phillies, mil 650 millones… Nationals, mil 600 millones… Rangers, mil 550 millones… Bravos, mil 500 millones… Astros, mil 450 millones… Marineros, mil 400 millones… Medias Blancas, mil 350 millones… Blue Jays mil 300 millones… Piratas mil 250 millones… Tigres, mil 200 millones… Orioles, mil 175 millones… Diamondbacks, mil 150 millones… Padres, mil 125 millones… Twins, mil 25 millones… Rockies, mil millones… Royals, 950 millones… Marlins, 940 millones… Cerveceros, 925 millones… Indios, 920 millones… Rojos, 915 millones… Atléticos, 880 millones… Rays, 825 millones.

yentoncespor.qué.com… Los Marlins fueron vendidos por mil 300 millones, 360 millones sobre el precio justo. Había tres grupos interesados, que permitieron a Jefrey (El Destripador) Loria, elevar el precio. Cuestión de oferta y demanda…

fiestaenlametrópoli.com… Guadalajara, con seis millones de habitantes, celebrará la Serie del Caribe en febrero, a ciudad entera. Toda la metrópoli, hasta los fanáticos del futbol, se van a entregar al ambiente de beisbol y de fiesta que habrá metro a metro en el área tapatía. Lo han logrado con fina labor, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y los principales ejecutivos de los Charros, Salvador Quirarte y Armando Navarro.

quiazásiquizáno.com… El fino caballero de Monte Cristi, Tony Peña, ignora si está desempleado desde que los Yankees botaron al mánager Joe Girardi, o si aún tiene un sitio en ese roster, en el cual fue coach del banco primero y de primera base después. “Estoy como en el limbo, pero lo tomo con calma” me dijo ayer, “si finalmente, no tengo trabajo, me tomaré una temporada para estar con la familia, antes de adquirir otras responsabilidades”.

ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.

