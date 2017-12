Feliz fin de semana con rumorama.com

Guadalajara, Jal. (VIP WIRE).- “Lo primero de importancia que organiza cada mujer en su vida, es su primer matrimonio”… La Pimpi.--o-o-o-o-máximodemociones.com… No me atrevo a publicar en su totalidad cómo percibí el festival de emociones de antenoche, antes, durante y después del juego Naranjeros-Charros, en el estadio de Zapopan, porque temo parecer arrogante, petulante, engreído, viejo idiota y algo más. Todo fue un sueño, con el clímax de ver el palco de la prensa de ese supermoderno estadio de los Charros, con el nombre de Juan Vené develado por mis hijos, Juancito y Sergio, mi esposa, Barbarita, receptora de todo tipo de atenciones y yo lanzando la primera pelota de la noche y tomándome después tres tequilas reposados.elinmensohonor.com… He pasado gran parte de mi vida en los palcos de la prensa del beisbol, y mi foto figura entre las de otros compañeros, y como historia del periodismo, en Yankee Stadium y en Citi Field (herencia de Shea Stadium), pero jamás pensé que uno de tales recintos llevaría mi nombre. Una gentileza de los jaliscienses amantes del beisbol, como Aristóteles Sandoval, Gobernador; y los creadores de los modernos Charros, Salvador Quirarte y Armando Navarro. notablespectáculo.com… El juego, ¡un juegazo!, con idas y venidas, jonrones y double plays, para final 7-6, Naranjeros. Los Charros habían ganado los dos primeros de la serie.seguromatóconfianza.com… Los Yankees llevaron al caraqueño de 20 años, Glayber Torres, al róster de los 40, para protegerlo de la Regla 5 en el Winter Meetings de Disney World. Esa regla permite a cualquier equipo llevarse por el menor precio, a los peloteros de cuatro o más años como profesionales, si no aparecen en el róster grande.númerosonbuenosperonotanto.com… El problema de Tony Tarrasco, como mánager de los Charros, fue que no dirigía, ponía todo en manos de sabermetría. Pensaba que ese bojote de números iba a resolver cuándo traer al relevista o cuándo mandar al emergente al bate. Entonces, ¿por qué lo contrataron a él, en vez de poner una computadora al frente del equipo? El nuevo mánager, Roberto Vizcarra, es un profundo conocedor de la Liga Mexicana del Pacífico, y sí, usa los números, pero hasta cierto punto y nada más… Comenzó ganando seguido.elfutbolistajackie.com… Una estatua de Jackie Robinson uniformado de jugador de futbol americano, única en el mundo, acaba de ser develada en el legendario estadio Rose Bowl, de Pasadena, California. En este estadio entran 99 mil 888 espectadores. Jackie aparece tamaño natural y en movimiento de jugada. La obra costó 490 mil dólares. Robinson jugó, tanto beisbol como ese futbol, durante sus años en la Universidad de California.ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.