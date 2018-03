Feliz fin de semana con rumorama.com

“Nadie más aburrido que un celador sin radio”… Pacomio.--o-o-o-o-o-Coral Gables, Florida (VIP WIRE).- cincoaserfirmdos.com… ¿Cuáles equipos van a firmar a los agentes libres más notables que hasta ayer andaban por ahí sin contratos?. Bovada hizo un interesante estudio que me hizo llegar mi amigo Jimmy Shapiro, según el cual Jake Arrieta terminará uniformado de Cervecero o de Nationals; José Bautista Rays, Alex Cobb Twins o Cerveceros, Lance Lynn Twins o Phillies y Mike Moustakas Royals.últimahora.com.- Acaban de informar que Moustakas firmó con su equipo de los últimos tiempos, los Royals, Carlos González regresa a los Rockies, Carlos Correa a los Astros y José Bautista estaba ayer por firmar de nuevo con los Rays, después de desmentir que vaya a retirarse. Así parece normalizarse la situación equipos-agentes libres. Se estima que antes del 20 de este mes todos tengan ya sus contratos.Ichiroeldevisita.com… Hace 19 años jugó por primera vez Ichiro Suzuki en Grandes Ligas, pero solo en los entrenamientos y como guest player o jugador de visita, porque aún quedaban tres temporadas en su negociación con los Orix BlueWave. Los Marineros utilizaron a Ichiro en cuatro innings de dos juegos, y todos, ejecutivos, scouts, mánager y coaches, estuvieron de acuerdo en que el joven outfielder de 25 años tenía las facultades para ser estelar en Grandes Ligas. Y ya le veían como el primer japonés, no lanzador, en jugar por estos niveles. Después de dos temporadas más en su país, la gente de Seattle hizo un arreglo con el equipo de Japón, que permitió traer a Ichiro para debutar con ellos en 2001. Así comenzó la carrera triunfal del excelente chocador en Estados Unidos, bateando sobre 300 en sus primeras nueve campañas, incluso 372 en 2004 y 350 en 2001. En sus 17 temporadas de las Mayores (Marineros, Yankees, Marlins) ha bateado para 312…añopardelosgigantes.com… Estamos en año par, 2018, debe ser época de los Gigantes de San Francisco, quienes ganaron la Serie Mundial en 2010, 2012 y 2014, además de llegar a la postemporada en 2016. Pero depende en gran parte de cómo vaya el pitcher abridor zurdo, el as Madison Bumgarner, cuyo drama fue también el del equipo en 2017. Este caballero de 28 años se dedicó a manejar un vehículo construido para especialistas en el deporte del moto cross, especialidad que él no domina, por lo que cuando arrancó la dirk bike fue expulsado por el aparato y sufrió fracturas. Ese fue uno de los motivos para que San Francisco el año pasado, año impar, furts sede del equipo con peor récord de las dos Ligas, 64-98, empatado con los Tigres. Como quien dice, según vaya Bumgarner, irán los Gigantes… Digo yo, ¿no?Puedes leer todo el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.