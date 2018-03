Feliz fin de semana con rumorama.com

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Nos pasamos la vida esperando que pase algo, y lo único que pasa es la vida”… Castizo.-Daniel Rojas R., de Barquisimeto, relata…: “Acerca de las ingles, recuerdo que durante una entrevista de trabajo, le preguntaron a cierta voluptuosa jovencita…:“¿Cómo estás de inglés?”. Y ella respondió…: “Rasuradita”.mexicanoutilísimo.com… Christian Villanueva, tapatío de 26 años, es considerado una joya por los Padres de San Diego. No solo batea para 367 en los juegos de entrenamientos, sino que en su carrera de ocho años, ha jugado con éxito en las cuatro posiciones del infield y como leftfielder. El mánager, Andy Green, dijo…: “A un bateador de tal categoría, y con tanta versatilidad defensiva, hay que abrirle un sitio en la alineación”. En México, Christian ha sido figura prominente de los Yaquis de Obregón.conlavistaen2016.com.- En Goodyear, Arizona, el coach de bateo de los Rojos, Don Long, trabaja con el barinés José Peraza, para que su bateo sea como el del 2016 (324 de promedio) y no como el del 2017 (259). “Es que esa diferencia no tiene ninguna explicación”. Ha dicho Long.pliniolomerece.com… Por sus éxitos internacionales como presidente que fue de la Liga Mexicana de Verano, Plinio Escalante fue homenajeado el miércoles por el Club Rotarios de Mérida Yucatán…:“Estoy muy emocionado y agradecido, porque en mi tierra se ha reconocido mi lucha a favor del beisbol”, dijo Plinio ayer.hamuertoelpoeta.com… Murió Ed Charles, tercera base de los Mets en 1969, cuando les ganaron la Serie Mundial a los Orioles. Estaba en sus 85 años de edad cuando se le detuvo el corazón. Charles escribía poemas y en la historia de los Mets aparece que esa victoria del 69, contra las predicciones, fue inspirada por sus versos, que solía recitar en el clubhouse.confíanencarrasco.com… El mánager de los Indios, Terry Francona, y su coach de pitcheo, Carl Willis, esperan que el barquisimetano, Carlos Carrasco, gane no menos de 15 juegos. Y comentó Willis…: “Tiene con qué ganar hasta de 20, si se mantiene saludable”. Carlos, quien va a celebrar sus 31 años de edad el miércoles de la semana que viene, ha sido víctima de varias lesiones durante sus ocho años en Grandes Ligas, todos en Cleveland…puelloeldesestabilidor.com… El comisionado del beisbol del Caribe, que debería ser también del Pacífico, Juan Puello, puso a pelear a las dos Ligas Mexicanas. La del Pacífico había aceptado un arreglo sobre la fecha de conclusión de las dos temporadas de la de Verano, la cual jugará hasta octubre. Pero surgió el desestabilizador Puello, y otra vez hay aires de tempestad en el ambiente.ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.