Feliz fin de semana con rumorama.com

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- "El castigo por la bigamia son las dos suegras"… Pacomio.-ambientedegloriaenboston.com. Los Medias Rojas con su mánager, novato y boricua, Álex Cora, han tenido un comienzo de temporada que ni soñado. No solo ganaron seis juegos en fila, sino que este arranque ha sido el mejor logrado por el club en más de 10 años; los pitchers abridores tienen efectividad combinada de 0.86; el equipo no ha cometido ni un error; con Fenway Park rodeado de nieve y temperaturas de congelador en Boston vendieron todos los boletos, y en 12 innings les ganaron a los Rays 3-2, viniendo de atrás.¡pobresmánagers.com. El primer mánager despedido este año en Grandes Ligas será Buck Showalker (Orioles), según Bovada como me informa mi amigo Jimmy Shapiro. Dicen ellos que el segundo será Bob Melvin (Atléticos), seguido por Bryan Price (Rojos), Mike Matheny (Cardenales), Gabe Kapler (Phillies) y Mike Scioscia (Angelinos). En Philadelphia creen que el primer mánager cortado esta vez será Kapler, a quien abuchearon allá hasta en la ceremonia iaugural… ¡Vaya usted a saber!dequestoroestoro.com. Los Toros de Tijuana esperan con los Brazos abiertos al receptor mexicano Xorge Carrillo, a quien dejaron en libertad los Rays, como lo informa Fernando Ballesteros en Puro Beisbol. Xorge es un insistente toro, porque proviene de los Toros de Durham (AAA).hacía102años.com. Asdrúbal Cabrera (Mets) protagonizó un movimiento que no surgía en Grandes Ligas en los últimos 102 años. Bateó cuarto en una alineación y al día siguiente fue abridor. El último que había figurado así, Joe Schultz, con los Dodgers, entonces de Brooklyn, en 1915.gruposelecto.com. Otro de los Mets, Wilmer Flores, ha arribado a un interesante grupo. Es uno de solo cinco de este equipo con tres temporadas de 15 o más jonrones a los 25 años de edad o más joven. Los otros, Darryl Strawberry (cinco campañas), David Wright (cuatro) y John Milner (tres).másjonronesjuveniles.com… Ahora, ¿quiénes han sacado más jonrones en una temporada de Grandes Ligas a los 21 años de edad o menos?...: 1953, Eddie Mathews (Cerveceros), a los 21 disparó 47; en 1929, Mel Ott (Gigantes), a los 20 conectó 42; en 2017, Cody Bellinger (Arrogantes Dodgers), a los 21 botó 39 pelotas; 1956, Frank Robinson (Rojos), a los 20 despachó 38 para la calle.purosceros.com. Néstor Molina (Tecolotes) debutó en la Liga Mexicana con seis ceros, en triunfo de 5-0 frente a los Pericos de Puebla, quienes habían ganado cinco en fila.inmemoriam.com… Los Mets llevan en la manga izquierda del uniforme un parche en recuerdo de Rusty Staub, quien a los 73 años murió el 31 de marzo.