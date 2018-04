Feliz fin de semana con rumorama.com

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Los abogados son expertos en justicia, igual que las prostitutas son expertas en amor”… Joey Adams.-regresóeugenio.com… Los Rojos reincorporaron al roster al shortstop-tercera base nativo de Puerto Ordaz, Eugenio Suárez. Estuvo fuera de juego desde el 8 de abril, cuando se lesionó el dedo pulgar derecho, y fue enviado a Louisville, AAA, durante unos pocos días para rehabilitación. Eugenio, de 26 años, juega en su quinta campaña de bigleaguer, firmado por los Rojos hasta 2024. Sus números en las Mayores dicen que ha sacado 66 jonrones, incluso 21 en 2016 y 26 el año pasado; ha remolcado 230 carreras y su promedio al bate es de 258. Cuando terminó la campaña 2017, los periodistas lo eligieron para obtener el “Joe Nuxhall Good Gay Award”, el buenagente del año… O sea, consentido por la prensa…manaeanoesjaponés.com Si todavía hay quien se sorprenda por algo ocurrido en el beisbol, la sorpresa de la temporada, lo que va de ella, surgió en Oakland, a donde fueron los arrolladores, los poderosos, Medias Rojas en busca de tres victorias. Me imagino que alguien camino al estadio, preguntaría…:“¿Quien lanza hoy por los Atléticos?”.Y le responderían con las dudas de…:“Un tal Menea, Meneces, ¡¿quién sabe?!Pues, Sean Manaea, quien es identificado como japonés por uno que habla de deportes por radio en Miami, hizo outs 27 veces a la alineación de Boston, sin que le encontraran la fórmula para conectar incogibles, ¡no-hit-no-run! Por cierto, se apellida Manaea, pero es nativo de Valparaíso, Indiana, y está en sus 26 años de edad, con efectividad de 1.23, trío de victorias, una derrota. Bueno, ¿y qué pasó el sábado en Oakland con J.D. Martínez, Hanley Ramírez y Nookie Bets? Muy buenos bateadores, pero nada ante Manaea. Y no solo ellos tres, sino que los Medias Rojas encabezan todos los departamentos ofensivos.Y entonces, por ese resultado manaeano, hubo quienes le quitaron a Boston el título de “equipo más caliente de las dos Ligas”, para acomodárselo a Milwaukee. “¡¿Cómo va a ser más caliente un equipo que no conecta hit en todo un juego?!”, se preguntaba uno de ellos, sin importarle que la tropa de Alex Cora encabece al beisbol con 17-5.elmáscaliente.com... Los Cerveceros les han calentado la cabeza a los Cardenales, y ayer amanecieron empatados con ellos al frente de la división, con 16-10. Lorenzo Cain y Travis Shaw son los líderes lupulosos bate en mano, mientras Josh Hader se ha presentado como uno de los mejores cerradores del momento. Dicen que es muy temprano, pero una victoria de ahora vale lo mismo que las de septiembre… ¡Amanecerá y veremos!ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.