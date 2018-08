Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Felicidad para algunos es estar enamorado… para otros, estar casado”… Joey Adams-**asísonlascosas.com… Complacidos más de 120 lectores que reclamaban por echar de menos el titular “Feliz fin de semana con rumorama.com”** faltan10días.com. Miguel Cabrera (Tigres) puede ser rehabilitado, tras 60 días en la lista de los lesionados, el 13 de agosto, cuando los Medias Blancas visitarán Detroit para el primero de una serie de tres juegos. Miguel ha permanecido inactivo con la lesión de un tendón en su bíceps izquierdo.*americanistas.com… Los mejores récords en interligas, desde 2006, todos de la Americana…: M. Rojas, 158-78; Yankees, 143-100; Rangers, 137-99; Tigres, 137-100; Angelinos, 137-102.** yankeesmediasrojas.com… A los Yankees les faltan nueve juegos con los Medias Rojas, si incluimos el de anoche en Fenway Park, que es parte de una serie de cuatro, hasta mañana. Interesante para los neoyorquinos, porque tienen cómo recortar distancia cara a cara. Boston tenía, antes del resultado de ayer, ventaja de cinco juegos en la columna de los perdidos. “No es ahí donde debemos estar”, dijo el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, quien ha quedado completamente calvo, “deberíamos ocupar el lugar que tienen ellos, por lo que me quito el sombrero y me inclino ante los Medias Rojas”.*colombianoencendido.com… Colombia vibra cada vez más en el mundo del beisbol con sus jovencitos de extrema calidad viajando más que nunca a las Menores. Es el caso del receptor Ronaldo Hernández, de 20 años, y ya con experiencia de cuatro temporadas, las últimas dos en clase A. Ha bateado para 313, 29 jonrones y 148 carreras impulsadas. Pertenece a los Rays*elvueloacooperstown.com… Chipper Jones aterrizó en el aeropuesto de Albany, capital del estado de Nueva York en su avión privado, un Cessna, con capacidad para ocho pasajeros (iba con familiares y amigos). Fue en el fin de semana pasado, cuando fue a Cooperstown para asistir a la ceremonia de su elevación al Hall de la Fama del Beisbol. Ese es el aeropuerto más cercano. “Durante el emocionante acto” comentó después Chipper, “me sentí como cuando llegué por primera vez a un clubhouse de Grandes Ligas”.*de30-18nadamal.com… Las negociaciones de este año hasta el último día de julio, sin waiver, involucraron a los 31 equipos. La razón es que 18 de esos clubes tienen chance de meterse en la postemporada.*enbeneficiodelospequeños.com… Waiver es una regla impuesta en 1885, que da oportunidad a los equipos más débiles de conseguir refuerzos importantes. Por eso, hasta el último día de julio hay absoluta libertad para negociar jugadores. Desde el primero de agosto se aplica el waiver.NOTA.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” si entras en internet a “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.