Feliz fin de semana con rumorama.com

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- díanacionaldelabarajitadebeisbols.com… En Estados Unidos se celebra hoy el Día Nacional de la Barajita de Beisbol. Las más solicitadas del momento son las de Shohei Ohtani, por lo que imprimieron una única que esperan vender en subasta por 100 mil dólares.nuevorecorddelbatazomásveloz.com… El jonrón de mayor velocidad en la historia lo sacó entenoche, en Yankee Stadium, Giancarlo Stanton (Yankees). Los radares coincidieron en que la pelota, en forma de línea, se metió entre el público de los bleachers, en el left field, a 121.7 millas por hora. Ese batazo se produjo contra sinker en el centro del home lanzada por Ariel Jurado (Rangers) en el quinto inning. Ganaron los Yankees, 7-3. Esta velocidad supera la del batazo por el centerfield de Mickey Mantle 1963, de 119.5 MPH.lajuventuddenationalsybravos,com… Refiriéndose a la juventud que exhiben los rosters de Atlanta y Washington, dice Yardbarker en su edición de ayer …: "Los Bravos tienen a Ronald Acuña, de 20 años, quien ha demostrado lo que será capaz de hacer cuando madure como el bigleaguer estelar que puede ser. En sus nuevas funciones, como abridor en la alineación, se le ha visto en plan de veterano, lo ha confirmado al sacar un jonrón y también robarse un jonrón en el mismo inning"… Entre tanto, el dominicano Juan Soto, de 19 años, parece que será una máquina de romper récords, según ha jugado, convertido en el terror de todo equipo oponente. Durante el primer juego del double header del lunes, Juan conectó dos hits y se embasó cinco veces, lo que no lograba ninguno menor de los 20 años, desde Robin Yount, en 1974.cabreracumplesus60días.com… Miguel Cabrera (Tigres) puede ser rehabilitado el lunes, que será 13, y los Medias Blancas estarán de visita en Detroit. Miguel ha permanecido 60 días en la lista de los lesionados, con un tendón del bicep izquierdo lesionado. El equipo no ha informado nada acerca de la situación del maracayero, pero los médicos y los trainers han recomendado que ya no juegue este año.elgigantefracturado.com… Otro bigleaguer lesionado que ignora cuándo volverá a jugar, es Aaron Judge (Yankees), quien sufrió fractura de la muñeca derecha. Los médicos lo examinaron ayer, y los rayos X revelaron que la fractura sigue abierta, no se ha soldado, según me informa Mandy Bell, de mlb.com. Esa lesión fue producto de un pelotazo durante el juego del 26 de julio, en Yankee Stadium, con los Royals de visita. "No tengo ni idea de cuándo podré comenzar a hacer swings", dijo el gigantón Judge.