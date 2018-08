Feliz fin de semana con rumorama.com

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Cuando yo era niño, solía imaginar que había muchos animales bajo mi cama. Se lo conté a papá, y él resolvió el problema inmediatamente...: le cortó las patas a la cama”… Lou Brock.-MIAMI ofrece al recién llegado muy pocas posibilidades de trabajo, si se le compara con Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco o Houston. Pero si has cumplido años 65 veces o más, y pagaste impuesto en este país, no hay mejor ciudad para vivir.elsacabolasacuña.com… El guaireño Ronald Acuña (Bravos) ha sido un espectáculo especial este año en Grandes Ligas, y por eso el dominicano José Ureña (Marlins) le tiró tal recta a la cabeza, que si lo alcanza, lo lesiona de cuidado. Acuña enoja a los lanzadores bate en mano, con jonrones en cinco juegos seguidos, nuevo récord, porque ninguno tan joven como él lo había logrado. Y se convirtió en el tercer primer bate con cuadrangulares en el primer inning en tres juegos consecutivos.movidadelamata.com… Los Rojos de Cincinnati movieron la mata dentro de las oficinas del Great American Ball Park. Ammanecen hoy sábado con nuevo vicepresidente de jugadores, Chris Buckley; Jeff Graupe será el Senior Diréctor Player Personel; y Tony Arias, director de scouts en territorio de Estados Unidos.actividadsandieguina.com… Los presidentes de equipos de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) se reunieron ayer en San Diego, con los Águilas de Mexicali como anfitriones. Entre otros asuntos decidieron cuál empresa asegurará a todos los jugadores a partir de la póxima temporada y hasta la Serie del Caribe 2019. También recibieron la temeraria petición de una franquicia para Guasave, que ya había presentado el empresario Guadalupe Miranda al presidente de la LMP, Omar Canizales. El compañero Sergio I. Pérez, de prensa de los Yaquis, ha sido muy gentil y eficiente al enviarme las informaciones. Agradecido, muchachón.valiosaciudadenlahistoriadelbeisbol.com… Baltimore, ciudad natal de Babe Ruth, ha sido un área de entusiasmo por el beisbol. Los Orioles fueron convertidos en Highlanders en 1903 y después en Yankees en 1913. Pero regresaron, vía Carmelitas de San Luis en 1954, para convertirse en ganadores bajo las órdenes de Earl Weaver, con figuras como Jim Palmer, Brooks Róbinson, Frank Róbinson, Dave Johnson, Boog Powell y Luis Aparicio. En 1992, inauguraron en Báltimore el primero de los estadios supermodernos, Oriole Park at Camden Yards. Pero es el equipo que más derrotas ha sufrido entre los 30 de ambas Ligas, 85. Apenas ha ganado 36 veces, por lo que está a 33 juegos del líder de la división, los Indios. Paciencia… ¡Amanecerá y veremos!ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.“Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.